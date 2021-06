I Maneskin continuano a metterci la faccia e a supportare pubblicamente la comunità LGBTQIA+. In Polonia il 26 giugno, giorno dedicato al Pride in diverse città italiane, la band ha deciso di mandare un altro segnale di supporto e apertura con un bacio tra Damiano David e Thomas Raggi sul palco del Polsat SuperHit Festiwal 2021. La band è salita sul palco con la hit I wanna be your slave, canzone che ha conquistato il disco d’oro in Polonia. Un altro riconoscimento importante per il gruppo romano che ha approfittato di quel palco prestigioso per lanciare un messaggio sociale importante finalizzato a garantire pari diritti alla comunità LGBTQIA+. Un tema sentito in Polonia dove essere gay può essere ancora complicato a causa della mentalità conservatrice di una parte del paese.

I Maneskin: “L’amore non è mai sbagliato”

Rilasciando sul profilo Instagram della band la clip di quel bacio, i Maneskin hanno rimarcato quanto già aveva detto Damiano David sul palco: “Pari diritti per la comunità LGBTQIA+. Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcuna paura. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi ca*** vogliono. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato”.

Il supporto di Giorgia Soleri, compagna di Damiano David

Mentre sfilava a Roma nella giornata del Pride, Giorgia Soleri ha rilanciato il messaggio dei Maneskin attraverso la sua pagina Instagram. La compagna di Damiano David, da sempre sensibile al tema dei pari diritti, ha condiviso sul suo profilo la clip pubblicata dal gruppo con il bacio tra il frontman di Maneskin – al quale è legata da 4 anni – e Thomas Raggi. “Abbiamo il diritto di essere e amare chi vogliamo. Nessuno dovrebbe avere paura”, ha scritto Giorgia nella didascalia del post che ha rapidamente fatto il giro della rete.