Mammamia dei Maneskin vola anche nelle tendenze TikTok: oltre 40 milioni per il singolo C’è chi si trucca, chi si tatua (ciao Damiano), chi gioca a calcio, chi finge di stare a un festival di musica. C’è di tutto tra i video di TikTok che hanno “Mammamia” dei Maneskin come colonna sonora e che in pochissime ore ha superato le 40 milioni di visualizzazioni, diventando trend sulla piattaforma.

A cura di Redazione Music

Uscita venerdì 8 ottobre, sono bastate 24 ore per volare nelle tendenze del social cinese, raccogliendo oltre 40 milioni di visualizzazioni, con gli stessi maneskin che si sono divertiti a postare qualche video con la canzone come colonna sonora. C'è quello in cui Damiano si tatua proprio il titolo della canzone sul ventre, spoilerando un pezzo della canzone e poi c'è l'ultimo video, che ha già oltre 1 milione di views (sono due milioni per il tatoo) in cui si vede il cantante, di spalle, che sta facendo pipì e Thomas che arriva alle sue spalle attaccandogli un adesivo con la scritta "Out now" (Fuori adesso) sul sedere.

Nei video si vedono ragazzi e ragazze che si truccano, che ballano, che si allenano e che trovano la carica sulle note del bano della band, in particolar modo con la seconda strofa in cui Damiano canta: "Oh, mamma mia, ma-ma-mamma mia, ah You wanna touch my body, I say you're not allowed You wanna handle me, but I'm a bit too much I'll burn all the place down ‘cause I'm too fucking hot" ("Oh, mamma mia, ma-ma-mamma mia, ah vuoi toccare il mio corpo, ma non te lo permetto. Vuoi cercare di controllarmi ma sono un po' troppo per te, raderò al suolo ogni posto perché sono fottutamente sexy"). La band ha raggiunto il successo internazionale dopo la vittoria dell'Eurovision Song Contest, toccando risultati mai visti per una band italiana all'estero, in particolare in Gran Bretagna e negli Usa dove in questo momento sono al primo posto della classifica dell'airplay radiofonico rock.