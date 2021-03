Tra le veterane del Festival, Malika Ayane torna sul palco dell'Ariston per la quarta serata di Sanremo 2021, in gara tra i Big con il brano Ti piaci così. Incantevole nei suoi look, durante la serata dei duetti si è esibita nella cover di "Insieme a te non ci sto più" aggiudicandosi il 16esimo posto in classifica. L'artista è nella top 10 generale, dove si posiziona al 7 posto. In attesa di rivederla questa sera sul palco del Festival, ecco il video dell'inedito Ti piaci così (qui la scheda completa della canzone) e l'esibizione durante la seconda serata di Sanremo 2021.

Malika Ayane canta Ti piaci così a Sanremo 2021

Il testo di Ti piaci così

Ecco le parole e il testo di Ti piaci così, il brano di Malika Ayane in gara tra i campioni di Sanremo 2021.

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere

