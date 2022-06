“Ma non era in punto di morte?”, Fedez alla vigilia di LoveMi risponde a tono all’hater Un utente Twitter ha condiviso un messaggio di cattivo gusto contro Fedez: “Ma non era in punto di morte?” è il testo a corredo della pubblicità di LoveMi. A queste parole il rapper ha replicato a tono: “Coglione”.

A cura di Gaia Martino

Fedez a tre mesi dalla difficile operazione a cui si è sottoposto, dopo alcune apparizioni, torna sul palco per il concerto organizzato insieme a J-Ax, LoveMi, con lo scopo di raccogliere i fondi per la Fondazione Tog. È in programma per martedì 28 giugno 2022 in Piazza Duomo, a Milano, ed andrà in onda in diretta su Italia Uno a partire dalle ore 19. Già da diversi giorni va in onda la pubblicità dell'evento nella quale i due amici ritrovati danno appuntamento alla serata. Nelle ultime ore un utente Twitter ha commentato la presenza del rapper in tv con un messaggio di cattivo gusto: "Ma non era in punto di morte?". Parole sgradevoli arrivate sino a Fedez che ha replicato a tono.

La replica di Fedez ad un utente Twitter

Fedez ha replicato a tono al messaggio sgradevole contro di lui letto su Twitter. "Ma non era in punto di morte?" ha scritto un utente vicino ad una foto screen della pubblicità di LoveMi che vede il rapper e J-Ax vicini, andata in onda su Italia Uno negli ultimi giorni. "No. Però tu sei un cog***ne" è la risposta del rapper che ha conquistato tantissime reazioni ed applausi.

Un commento fuori luogo e di cattivo gusto, considerando il difficile periodo vissuto da Federico Lucia che tre mesi fa si è sottoposto ad una delicata operazione per rimuovere un tumore al pancreas. Dopo tanto lavoro, riabilitazione, fisioterapia e forza di volontà è riuscito sin da subito a rimettersi in piedi per poter riprendere in mano la sua vita, come raccontato in uno sfogo pubblicato pochi giorni fa. Anche in conferenza stampa aveva confessato le difficoltà e tutto l'impegno messo per poter essere sul palco, domani. Il rapper condividerà la serata insieme a celebri artisti del momento come Mara Sattei, Tedua, Lazza, Ariete, Dargen D'Amico, Rhove, Ghali, Tananai e tanti altri.