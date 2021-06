Troppo giovane Luna Shirin Rasia per reggere un carico emotivo così ingombrante. Ai funerali del suo fidanzato Michele Merlo quell'abito nero lungo sembra coprire la freschezza dei suoi 20 anni e consegnarle, suo malgrado, un lutto che non ammette risoluzioni. Erano a casa di Luna quando Michele ha avvertito il malore ed è stato subito portato in ospedale dove, di lì a poco, è finito in coma nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Bologna.

Il discorso di Luna Shirin Rasia ai funerali

Non ha fatto più ritorno, i suoi occhi sono rimasti chiusi fino al decesso e questo la sua fidanzata, come i genitori Katia Ferrari e Domenico Merlo, fatica ad accettarlo. Nemmeno un ultimo saluto, un distacco avvenuto come uno strappo. Da qui la decisione di dirle quelle parole rimase sospese e farlo dal palco dello stadio Toni Zen di Rosà, suo paese d'origine, sul quale Luna è salita sorretta dalle amiche e, tremante, ha sussurrato:

Amore puro, semplice e prezioso, fatico a spiegare tutto questo a parole, l’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Miki e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa voglio, so cosa merito e so chi sono. Di gente bella ce n’è e tu amore mio ne sei una prova, fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo grazie a te: a lottare, a non mollare mai. Ti prometto che andrò avanti e che riuscirò a renderti orgoglioso di me. Grazie, grazie infinitamente mio romantico ribelle, per sempre, la tua Lulu.

La cugina: "Suonerai con gli angeli, la nonna ne sarà felice"

La cugina di Michele Merlo con la voce strozzata ha guadagnato il palco poco dopo: "Ora suonerai con gli angeli in cielo, la nonna sarà felice di ascoltarti". Volano nuvole di palloncini bianchi alla fine del funerale. Oltre 800 persone sul campo, sugli spalti, e fuori dall'anello dello stadio. Ieri pomeriggio le ultime parole di Mike Bird in un video fortemente voluto dai genitori e consegnato agli organi di stampa: "Condividetelo oggi alle 17.00, sarà un modo per sentirci meno soli".