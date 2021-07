Loredana Bertè è stata operata: “Basta fake news e sensazionalismo” La cantante conferma la riuscita dell’intervento annunciato giorni fa e protesta contro alcuni titoli che hanno esagerato le sue condizioni di salute. Al momento è in convalescenza, in attesa di tornare sul palco: “Piano piano mi sto riprendendo. Il tour non è stato interrotto ma è stata spostata una data. Non c’è nessuna emergenza né angoscia”.

A cura di Valeria Morini

Loredana Bertè è stata sottoposta a un'operazione chirurgica, un piccolo intervento di cui non ha voluto rivelare i dettagli e che l'ha costretta a un periodo di convalescenza. L'annuncio era stato dato il 16 luglio dal suo staff, con la comunicazione ufficiale di uno spostamento della prima data del tour. La Bertè è tornata sui social rassicurando tutti sulle sue condizioni e accusando alcuni siti di aver pompato la notizia riguardante suo problema di salute, arrivando a vere e proprie fake news.

Come sta Loredana Bertè

La cantante se la prende con i "titoli sensazionalistici" che nei giorni scorsi hanno parlato della sua operazione "ingigantendo la realtà", nonostante sulle pagine ufficiali fosse stato spiegato chiaramente che "NON era niente di grave" e che l'artista sarebbe "“tornata in pista” prestissimo". Nel frattempo l'operazione è avvenuta ed è andato tutto bene:

Io ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma piano piano mi sto riprendendo. Il tour non è stato interrotto ma è stata spostata una data. Non c’è nessuna emergenza né angoscia. Pensate quante notizie, molto più importanti, vengono raccontate in questo modo, screditando tutti quei giornalisti veri ed onesti che raccontano le vicende per come sono. La realtà viene manipolata molto spesso, quindi andiamo sempre a cercare le fonti ufficiali ed attendibili. #fakenews #sensazionalismo

Lo spostamento di una data del tour di Loredana Bertè

In effetti, era stato chiarito sin da subito che non si trattava di nulla di serio, solo di un intervento reso necessario a "causa del persistere di alcuni malesseri fisici" e seguito per forza di cose da "diversi giorni a riposo assoluto". Per questo motivo, la prima data del tour "Figlia di…" del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD) è stata spostata al giorno 13 agosto 2021, con eventuale rimborso dei biglietti su richiesta. La seconda, quella del 30 luglio a Cosenza, dovrebbe svolgersi regolarmente.