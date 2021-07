Loredana Bertè deve essere operata, la cantante costretta a spostare la prima data del tour “A causa del persistere di alcuni malesseri fisici”, la Bertè è costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico e a prendersi alcuni giorni di riposo, spostando così la data di Cervignano del Friuli. Ecco tutte le info per farsi rimborsare i biglietti e il messaggio di auguri di Emma Marrone.

A cura di Valeria Morini

Momento delicato per Loredana Bertè, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e salterà per forza di cose la prima data del suo tour estivo. Non si tratterebbe di una cosa di grave, ma di un'operazione resa necessaria da "malesseri fisici" preesistenti, come specifica il post sui social della cantante, che chiarisce i dettagli sulla cancellazione e spostamento del concerto a Cervignano del Friuli del 23 luglio, che si terrà il 13 agosto.

Come ottenere il rimborso dei biglietti

"Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto", spiega la nota diffusa sui profili della Bertè. L'intervento sarebbe imminente, come spiega il post che precisa tutte le informazioni per recuperare la data o ottenere il rimborso dei biglietti.

Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021.

Come sta Loredana Bertè

Il post conclude la nota specificando che non si tratterebbe di nulla di preoccupante: "State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!" . Dunque, la speranza è che l'artista torni già sul palco il 30 luglio, per il concerto di Cosenza.

Gli auguri di Emma Marrone

Tra i tanti messaggi che si leggono sotto al post, c'è anche quello di Emma Marrone: "Daje Mamma Rock". Se dal vivo Loredana Bertè è costretta a posticipare il suo ritorno in tour, nelle prossime settimane la vedremo in tv, proprio con Emma, sul palco di Battiti Live: lo show musicale, già registrato a Otranto, viene trasmesso ogni martedì su Italia 1. Le due hanno da poco lanciato il singolo in duetto Che sogno incredibile.