L’omaggio dei Pooh a Toto Cutugno sul palco del Power Hits Estate di RTL 102.5 Sono stati i Pooh a portare sul palco del Power Hits Estate di RTL 102.5 “L’italiano”, canzone con la quale la band ha omaggiato Toto Cutugno, scomparso il 22 agosto dopo una lunga malattia.

A cura di Stefania Rocco

Sono stati i Pooh a rendere omaggio a Toto Cutugno sul palco del Power Hits Estate di RTL 102.5. La band formata da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli è salita sul palco dell’Arena di Verona per ricordare il cantautore scomparso lo scorso 22 agosto dopo una lunga malattia. I Pooh hanno reso omaggio a Cutugno cantando “L’italiano”, la canzone che lo rese famoso in tutto il mondo.

I Pooh: “Quando Toto Cutugno vinse l’eurovisione Song Contest”

I Pooh sono saliti sul palco dell’Arena di Verona con un medley delle loro canzoni più conosciute, per poi calarsi nell’omaggio musicale dedicato al collega. Hanno quindi raccontato un aneddoto relativo alla partecipazione di Toto Cutugno all’Eurovision Song Contest, vinto proprio dal cantautore: “Abbiamo tanti ricordi che ci legano. Nel 1990 vincemmo Sanremo. Avremmo dovuto andare all’Eurovision, ma eravamo troppo impegnati e lasciammo il posto a Toto che lo vinse. Fu il destino a decidere per noi. Lui ci telefonò ringraziandoci per questo meraviglioso regalo”.

Il messaggio dei Pooh dopo la morte di Toto Cutugno

Già a poche ore dalla notizia della scomparsa di Toto Cutugno, i Pooh avevano ricordato il cantautore attraverso un messaggio postato sulla pagina Instagram del gruppo: “Se ne va un grande autore di canzoni popolari, che sono patrimonio di tutti…e soprattutto se ne va un uomo forse schivo ma sicuramente un uomo per bene: un italiano vero! Ciao Toto”. Toto Cutugno è morto il 22 agosto 2023 all’ospedale San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato da qualche tempo a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. L’artista combatteva da tempo contro un tumore alla prostata e aveva da poco compiuto 80 anni. Aveva subito il primo intervento chirurgico nel 2008, poco tempo dopo la diagnosi. “Non gliel’ho data vinta. Ho combattuto e sto meglio”, aveva dichiarato nel 2018, “Mi hanno portato al San Raffaele. Al Bano mi ha fatto conoscere il chirurgo che ha operato suo suocero e che mi ha salvato la vita. Io sono un miracolato. Mi godo la vita, perché è un dono di Dio e va vissuta al massimo”.