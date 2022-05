Eurovision Song Contest, tutti i vincitori e gli italiani che hanno vinto la competizione Ecco i nomi di tutti gli artisti che hanno vinto il prestigioso concorso musicale europeo, che torna nel 2022, dopo la vittoria dei Maneskin che hanno conquistato il terzo successo per l’Italia dopo Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno.

A cura di Valeria Morini

I Maneskin vincono l’Eurovision (LaPresse)

Nel 2021 i Maneskin hanno portato per la terza volta la vittoria dell'Eurovision in Italia, portando a Torino, quindi, l'edizione 2022 che si terrà dal 10 al 14 maggio 2022. La band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ha trionfato nel 2021 con la canzone "Zitti e buoni". Nella storia della manifestazione musicale europea, fino a quest'anno soltanto tre volte l'Italia si è aggiudicata la vittoria: nel 1964 a Copenaghen con Gigliola Cinquetti (allora appena 16enne) e il brano Non ho l'età (per amarti), nel 1990 a Zagabria con Toto Cutugno che ha trionfato con Insieme: 1992 e nel 2021, appunto, coi Maneskin, che da allora hanno vissuto un successo internazionale. Quest'anno a giocarsi la vittoria ci sono Blanco e Mahmood con "Brividi", canzone che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo e che è una delle favorite alla vittoria finale.

I vincitori dell'Eurovision dal 1956 a oggi

Ecco tutti i vincitori nella storia del concorso, con anno, Paese vincitore, artista e canzone. Da notare la vittoria ex aequo di ben quattro concorrenti nel 1969 (Finlandia, Norvegia e Svezia si ritirarono per protesta). L'edizione 2020 è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19, mentre l'ultima è stata vinta dia Maneskin.