Dopo essere stata ascoltata dalla giudice nella causa per la conservatorship, la tutela legale a cui è sottoposta da anni e che le impedisce una completa autonomia, Britney Spears è intervenuta anche sui social, indirizzandosi direttamente al suo pubblico. Da anni i social sono l'unico modo per parlare direttamente ai fan, dal momento che ha smesso di fare live – e continuerà finché non tornerà in pieno possesso della sua vita – e proprio su Instagram ribadisce quanto detto alla giudice nei giorni scorsi quando ha voluto parlare telefonicamente, spiegando di aver detto a tutti "che andava bene, che ero felice. È una bugia, non lo sono, non riesco a dormire, sono arrabbiata e depressa, piango ogni giorno (…). Tutto quello che voglio è poter gestire il mio danaro, mettere fine a questa storia e poter andare in macchina con il mio ragazzo (…) Voglio una vita" ha detto la cantante che sui social ribadisce proprio questa distanza tra quello che si vede e quello che realmente è e dedica ai fan una frase: "Se volete che i vostri figli crescano intelligenti, leggetegli fiabe. Se volete che siano più intelligenti, leggetevi più fiabe".

La vita da favola di Britney Spears non esiste

"Voglio solo dirvi un piccolo segreto… credo che come persone tutti noi desideriamo la vita da favola e dal modo in cui posto sui social la mia vita sembra essere piuttosto sorprendente… penso che sia quello per cui tutti ci sforziamo !!!! Quello era uno dei tratti migliori di mia madre… non importa quanto fosse una giornata di merda quando ero più giovane… per il bene di me e dei miei fratelli, faceva sempre finta che tutto andasse bene. Sto portando questo all'attenzione della gente perché non voglio che la gente pensi che la mia vita sia perfetta perché ASSOLUTAMENTE NON LO È ASSOLUTAMENTE…" ha scritto la cantante ribadendo quanto detto durante l'udienza.

Come Instagram ha aiutato la cantante

Subito dopo ha voluto scusarsi con i fan per aver finto di stare bene, perché, ha detto, perché era imbarazzata: "Se hai letto le notizie su di me, questa settimana, ovviamente adesso sai davvero che non lo è !!!! Mi scuso per aver finto di stare bene in questi ultimi due anni… L'ho fatto per il mio orgoglio e perché ero imbarazzata nel condividere quello che mi è successo… ma onestamente chi non vuole mostrare il proprio Instagram in una luce divertente!!!! Che tu ci creda o no, fingere di stare bene mi ha davvero aiutato… quindi ho deciso di pubblicare questa citazione oggi perché, perbacco, se stai attraversando l'inferno… mi sembra che Instagram mi abbia aiutato ad avere uno sfogo per condividere la mia presenza… l'esistenza … o semplicemente per sentirmi importante nonostante quello che stavo passando e ehi ha funzionato… quindi ho deciso di iniziare a leggere più favole 👑🧚‍♀️🦄 !!!!!".