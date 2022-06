Ligabue Campovolo 2022, scaletta ufficiale e ordine delle canzoni in concerto Il giorno di Campovolo 2022 è arrivato, ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni che Ligabue canterà sul palco con le sue storiche band e gli ospiti.

A cura di Andrea Parrella

Tre ore di concerto davanti a 103mila persone, il giorno del ritorno di Ligabue per Campovolo 2022 è arrivato. L'artista di Correggio torna ad esibirsi nel luogo simbolo della sua carriera, con una differenza sostanziale: il 2022 è l'anno dell'inaugurazione della RCF Arena, il nuovissimo impianto che ospiterà numerosi eventi nel corso della stagione estiva.

La scaletta di Campovolo 2022

Dopo l'arrivo della folla oceanica sin dal mattino (apertura dei cancelli alle 11 del mattino, priorità solo per i membri del fan club che hanno potuto accedere dalle 10), una lunga attesa prima dell'inizio del concerto alle 21. Quindi via alla musica, con l'esecuzione di buona parte delle canzoni del repertorio di Luciano Ligabue. Ecco la scaletta, con l'ordine di esecuzione.

Con "Il gruppo"

1 Non cambierei questa vita con nessun'altra

2 Balliamo sul mondo

3 L'odore del sesso

4 Niente Paura

5 Il sale della terra

6 Ho smesso di tacere

7 Marlon Brando è sempre lui

Cambio set, Ligabue canta con I Clandestino

8 Bar Mario (con entrata di Maio e omaggio a Gino Strada)

9 Non è tempo per noi

10 Musica Ribelle (con Eugenio Finardi)

11 Ho messo via

12 Piccola stella senza cielo

13 A che ora è la fine del mondo

Cambio set, torna Il gruppo.

14 L'amore feat Gazzelle

15 Luci d'America

16 Il giorno dei giorni

17 Buonanotte all'Italia con Francesco De Gregori

Sale sul palco La Banda

18 Il mio nome è mai più con Mauro Pagani (assente Piero Pelù dopo la caduta dal palco)

19 I "ragazzi" sono in giro

20 Ti sento

21 Eri bellissima

22 Il giorno di dolore che uno ha

23 Quella che non sei

24 Certe Notti

25 Sulla mia strada

26 A modo tuo con Elisa

27 Questa è la mia vita

28 Tra palco e realtà

BIS (Tra palco e realtà)

29 Urlando contro il cielo

30 Sogni di Rock ‘n Roll

Gli ospiti di Luciano Ligabue a Campovolo

Per questo Campovolo Ligabue non sarà solo sul palco. Con lui anche da 7 ospiti che suonano e cantano con lui alcuni dei suoi successi più noti: Francesco De Gregori, Elisa, Loredana Bertè, Gazzelle, Eugenio Finardi e Mauro Pagani. Molti tra questi hanno condiviso con Ligabue alcuni passaggi importanti della carriera del rocker di Correggio, collaborazioni passate che i fan di Liga ritroveranno nelle canzoni cantate sul palco dagli ospiti del 4 giugno. Con Elisa Ligabue canterà Gli ostacoli del cuore e Volente o nolente, mentre con Piero Pelù avrebbe dovuto eseguire Il mio nome è mai più, ma l'artista toscanosarà assente per infortunio dopo la caduta dal palco e Ligabue eseguirà la canzone accompagnato da Mauro Pagani, quindi Viva l’Italia con Francesco De Gregori. Non sono ancora note, invece, le canzoni che Ligabue canterà con Gazzelle, Finardi, Bertè e Mauro Pagani, che nel 2007 prese parte al progetto Giro d'Italia lavorando agli arrangiamenti del tour acustico portato da Ligabue in giro per i principali teatri italiani.