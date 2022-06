Ligabue Campovolo 2022, ospiti e scaletta del concerto per i 30 anni di carriera Tutto quello che c’è da sapere sull’evento per i 30 anni di carriera dell’artista di Correggio che inaugurerà la RCF Arena di Reggio Emilia. Ospiti, musicisti sul palco e canzoni di Campovolo 2022.

A cura di Andrea Parrella

Il giorno è arrivato. Dopo due anni di attesa andrà in scena il ritorno a Campovolo di Luciano Ligabue per il suo “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO", il concerto che inaugura la nuova, mastodontica struttura della RCF Arena di Reggio Emilia. A circa 17 anni dalla prima volta dell'artista di Correggio a Campovolo, saranno in 103mila ad attendere Luciano Ligabue per questo evento celebrativo dei suoi primi 30 anni di carriera, a pochi giorni dall'onorificenza a lui consegnata in qualità di Ufficiale al merito della Repubblica.

Campovolo, orari di entrata e inizio concerto

Imponente il piano logistico per la gestione dell'evento, vista l'affluenza di una enorme mole di fan dell'artista di Correggio. Per l'evento di sabato 4 giugno i cancelli della RCF Arena apriranno alle 10 per gli iscritti al Bar Mario, lo storico fanclub di Ligabue, mentre dalle 11 sarà consentito l'accesso al resto del pubblico da via dell’Aeronautica, 17. Il concerto inizierà alle 21.

Gli ospiti di Campovolo 2022

Per questo Campovolo Ligabue non sarà solo sul palco. Con lui anche da 7 ospiti che suoneranno e canteranno con lui alcuni dei suoi successi più noti: Francesco De Gregori, Elisa, Pierò Pelù, Loredana Bertè, Gazzelle, Eugenio Finardi e Mauro Pagani. Molti tra questi hanno condiviso con Ligabue alcuni passaggi importanti della carriera del rocker di Correggio, collaborazioni passate che i fan di Liga ritroveranno nelle canzoni cantate sul palco dagli ospiti del 4 giugno. Con Elisa Ligabue canterà Gli ostacoli del cuore e Volente o nolente, mentre con Piero Pelù eseguirà Il mio nome è mai più, canzone dalla rinnovata attualità visti gli accadimenti in Ucraina degli ultimi mesi, quindi Viva l’Italia con Francesco De Gregori. Non sono ancora note, invece, le canzoni che Ligabue canterà con Gazzelle, Finardi, Bertè e Mauro Pagani, che nel 2007 prese parte al progetto Giro d'Italia lavorando agli arrangiamenti del tour acustico portato da Ligabue in giro per i principali teatri italiani.

I musicisti sul palco con Ligabue

Naturalmente Ligabue sarà accompagnato dai.musicisti che hanno condiviso con lui gli ultimi 30 anni su e già dal palco: Il Gruppo (Fede Poggipollini alla chitarra e Niccolò Bossini alla chitarra, Max Cottafavi alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere, Ivano Zanotti alla batteria, Davide Pezzin al basso, i ClanDestino (Max Cottafavi alla chitarra, Giò Marani alle tastiere, Gianfranco Fornaciari alle tastiere, Gigi Cavalli Cocchi alla batteria, Mirco Consolini al basso) e La Banda (Fede Poggipollini alla chitarra, Mel Previte alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere, Robby Pellati alla batteria e Antonio Righetti al basso).

La probabile scaletta della serata

Non è stata ancora definita la scaletta del concerto celebrativo per i 30 anni di carriera di Ligabue, ma è facile immaginare che si tratterà di un excursus in tutta la sua produzione dal 1990, anno d'uscita del suo primo album, ad oggi. Immancabili, dunque, i principali successi di carriera, da Certe notti a A che ora è la fine del mondo, Balliamo sul mondo, Happy Hour, Hai un momento, Dio, L’odore del sesso, Il giorno di dolore che uno ha, Niente paura, Piccola stella senza cielo, Luci d’America, fino all'ultimo singolo Non cambierei questa vita con nessun’altra. Inevitabile, poi, il finale classico di ogni concerto di Ligabue che si rispetti con Urlando contro il cielo.