Campovolo 2022, Piero Pelù assente al concerto di Ligabue dopo la caduta dal palco L’artista toscano annuncia il forfait a poche ore dall’evento per i 30 anni di carriera di Ligabue. Il motivo è la caduta dal palco a Milano pochi giorni fa: “Oggi il buonsenso mi impone di stare di molto ma di molto calmino”.

A cura di Andrea Parrella

Piero Pelù non sarà a Campovolo 2022. L'artista toscano, che era stato annunciato tra gli ospiti di Luciano Ligabue nella nuova RCF Arena inaugurata proprio con l'evento di sabato 4 giugno. Pelù è stato infatti vittima di una caduta dal palco durante il concerto con i Litfiba di qualche giorni fa, a Milano. Nel pomeriggio l'artista ha annunciato sulle sue pagine social che non sarà in grado di essere a Reggio Emilia: "Mi dispiace non poter essere con te stasera caro Luciano, ma nonostante io confonda lo stare sul palco col mestiere dello stunt man, oggi il buonsenso mi impone di stare di molto ma di molto calmino. Divertitevi e fare divertire per me, alla prossima Omo!".

Le condizioni di Piero Pelù

Negli stessi minuti, alla conferenza stampa di presentazione del concerto a Campovolo, l'entourage di Luciano Ligabue ha rassicurato la stampa sulle condizioni di Pelù, che dopo l'incidente dei giorni scorsi ha rimediati una protrusione erniaria, come lui stesso aveva precisato.

Dovevano cantare insieme "Il mio nome è mai più"

Il cantante sta bene, precisano dallo staff di Luciano Ligabue, ma non sarà in grado di presenziare sul palco al fianco del rocker di Correggio, con il quale avrebbe dovuto cantare "Il mio nome è mai più". La canzone era stata lanciata nel 1999 dai due artisti e da Jovanotti, anche lui assente a Campovolo a causa di impegni.

Gli ospiti di Campovolo 2022

Oltre a Piero Pelù, sul palco con Ligabue ci saranno altri sei ospiti illustri, che canteranno con Ligabue alcuni successi della sua carriera: Francesco De Gregori, Elisa, Loredana Bertè, Gazzelle, Eugenio Finardi e Mauro Pagani. Molti tra questi hanno condiviso con Ligabue alcuni passaggi importanti della carriera del rocker di Correggio, collaborazioni passate che i fan di Liga ritroveranno nelle canzoni cantate sul palco dagli ospiti del 4 giugno.

I musicisti sul palco con Ligabue

Naturalmente Ligabue sarà accompagnato dai.musicisti che hanno condiviso con lui gli ultimi 30 anni su e già dal palco: Il Gruppo (Fede Poggipollini alla chitarra e Niccolò Bossini alla chitarra, Max Cottafavi alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere, Ivano Zanotti alla batteria, Davide Pezzin al basso, i ClanDestino (Max Cottafavi alla chitarra, Giò Marani alle tastiere, Gianfranco Fornaciari alle tastiere, Gigi Cavalli Cocchi alla batteria, Mirco Consolini al basso) e La Banda (Fede Poggipollini alla chitarra, Mel Previte alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere, Robby Pellati alla batteria e Antonio Righetti al basso).