Le prime parole di Gaetano Curreri dopo l’infarto: “Anche questo figlio di pu***na l’ho sconfitto” Gaetano Curreri, il celebre cantante degli Stadio, colpito da un infarto durante un concerto la scorsa settimana è tornato a parlare sui social, pubblicando una foto che lo ritrae sollevato e con un sorriso accennato: “Anche questo figlio di pu**ana lo abbiamo sconfitto” scrive l’artista, ringraziando i medici e coloro che gli sono stati accanto in questi giorni.

A cura di Ilaria Costabile

Le prime parole sui social dopo l'infarto

Un ringraziamento che arriva dopo giorni di tensione e sofferenza, quello scritto da Gaetano Curreri dopo l'infarto che lo ha colpito una settimana fa nel mentre di un concerto a San Benedetto del Tronto. Parole che ripercorrono gli attimi di intensa preoccupazione, subito dopo il malore per il quale è stato soccorso immediatamente sul posto e, come lui stesso dichiara, è proprio grazie alla tempestività dei medici che è riuscito a salvarsi e a superare quest'altra sfida che la vita gli ha messo davanti:

Anche questo grande figlio di puttana l’abbiamo sconfitto! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto.Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di fenomeni che mi ha tempestivamente soccorso sul palco, all’UTiC e al centro di emodinamica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Un ultimo ringraziamento va ai miei compagni di una vita Roberto e Andrea e alla mia manager Laura, ancora qui a pochi km da me, mi sono sempre rimasti vicino. Fra pochi giorni mi dimetteranno, ci sentiamo presto. Vi voglio bene Gae

Le notizie dopo il ricovero in terapia intensiva

A distanza di 24 ore dalla diffusione della notizia sono stati proprio i membri del gruppo a comunicare che il cantante avesse superato con successo l'infarto e in quell'occasione ne avevano approfittato per rivolgere qualche ringraziamento: "In queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati". La preoccupazione, anche da parte dei fan, nasceva dai precedenti problemi di salute riscontrati negli anni da Curreri. Nel 2003, infatti, fu colpito da un ictus e tra il 2015 e il 2019 subì degli infortuni proprio durante i suoi concerti.