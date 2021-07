Gaetano Curreri ha avuto un malore durante un concerto, ora è in terapia intensiva Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, ha avuto un malore ieri sera venerdì 30 luglio mentre stava tenendo un concerto con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto. Ora è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili. La notizia è stata confermata degli Stadio sulla pagina ufficiale, che in piena notte è stata aggiornata con le condizioni di salute del cantante.

Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina.

Grazie a tutti per l’ affetto . Buonanotte

L'ictus nel 2003 e la paura per lo svenimento improvviso

Gaetano Curreri ha 69 anni e nel 2003 è stato già colpito da un ictus, che poi però gli ha permesso di tornare a una vita normale. Ieri sera invece è svenuto sul palco poco prima di concludere il concerto tanto atteso a San Benedetto del Tronto e, da scaletta, sarebbe dovuto salire sul palco per cantare Piazza Grande dell'amico Lucio Dalla. Ha perso i sensi all'improvviso ed è stato sorretto a volo, mentre dalle prime file accorrevano i primi soccorsi. Curreri è stato trasportato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno ed è lì che adesso è ricoverato in terapia intensiva, dove, stando a quanto riportano i membri della band su pagina Facebook, è in condizioni stabili. L'aggiornamento sulle condizioni di salute seguirà nelle prossime ore il solito iter clinico.

Le cadute sul palco nel 2015 e 2019

Sembra che i concerti di Curreri siano spesso occasioni particolarmente propizie per lui. Risalgono infatti al 2015 e al 2019 le due cadute sul palco che, per fortuna, non hanno mai portato condizioni gravi tali da imporgli un fermo dalle scene. La prima fu a Castelraimondo (Macerata) e la seconda a Pescara, in entrambi i casi i concerti sono stati interrotti e il cantante è stato portato in Ospedale per accertamenti.