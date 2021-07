Gaetano Curreri ha superato l’infarto, gli Stadio informano i fan sulle condizioni di salute Gaetano Curreri ha superato l’infarto che lo ha colpito ieri sera durante il concerto tenutosi a San Benedetto del Tronto. Gli Stadio hanno informato i fan sulle condizioni di salute tramite la pagina Facebook: “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto. In queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora”.

Gaetano Curreri ha superato l'infarto, gli Stadio informano i fan sulle condizioni di salute tramite la pagina Facebook: "Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora". Dopo il malore che gli ha provocato uno svenimento dietro le quinte del concerto con i Solis String Quartet di San Benedetto del Tronto, tenutosi ieri sera venerdì 30 luglio, e il ricovero in terapia intensiva, sembra che il cantante ora sia del tutto fuori pericolo.

Gli Stadio in piena notte: "Gaetano è in terapia intensiva"

Il messaggio condiviso dalla band degli Stadio, sempre sulla pagina ufficiale Facebook, è arrivato in piena notte e richiamava il malore improvviso che aveva colto Gaetano Curreri durante il concerto di San Benedetto del Tronto: "Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’ affetto. Buonanotte". Grande la preoccupazione da quel momento in poi, soprattutto perché Curreri era stato già colpito da un ictus nel 2003 e dal 2015 al 2019 aveva riportato ben due caduto sui palchi di due dei suoi concerti. I fan appesi al filo dei social in cerca di notizie sullo stato di salute, gli artisti e amici uniti nell'hashtag #ForzaGaetano. Tra questi, anche Vasco Rossi, che ha voluto dedicargli subito un post su Instagram con la scritta in sostegno e la frase, come attestato di stima e affetto, "Sei una roccia".