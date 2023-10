Le nomination ai MTV EMA 2023: record per i Maneskin, Taylor Swift in testa I profili social di MTV hanno appena pubblicato le nomination per gli EMA 2023: non solo i Maneskin con quattro nomination. Per il Best Italian Act gareggeranno anche Lazza, Elodie, i The Kolors e Annalisa.

Maneskin e Taylor Swift, protagonisti agli MTV EMA 2023

Il prossimo 5 novembre, andranno in onda da Paris Nord Villepinte, gli MTV EMA 2023. L'evento organizzato da MTV vedrà quest'anno una grande partecipazione di artisti italiani e non solo per il Best Italian Act. Infatti, nelle scorse ore, la kermesse ha annunciato le nomination per i premi, e c'è anche un record assoluto per una band italiana. Infatti i Maneskin, dopo essersi messi in luce MTV VMA, vincendo nella categoria Best Rock con il brano The Loneliest, ottengono quattro nomination agli EMA 2023: oltre al già citato Best Italian Act, hanno ottenuto una nomination anche nelle categorie Best Rock, Best Group e Best Live. Non solo i Maneskin, perché ad accompagnare la band romana nella kermesse parigina, ci saranno i protagonisti del 2023 musicale italiano: da Annalisa a Elodie, passando per Lazza e i The Kolors. L'anno scorso il Best Italian Act aveva visto il trionfo dei Pinguini Tattici Nucleari, che avevano superato la concorrenza di Ariete, Blanco, Elodie e degli stessi Maneskin.

Taylor Swift in testa, esordio per Jung Kook dei BTS

Come per gli VMA 2023, anche gli EMA vedono in testa alla classifica delle nomination Taylor Swift, che gareggerà anche nelle categorie principali: Best Artist, Best Song e Best Video. Alle sue spalle, con sei nomination, si pongono Olivia Rodrigo, a un mese dall'uscita del suo nuovo album Guts, e SZA. Arrivano subito dietro il terzetto composto da Doja Cat, Miley Cyrus e Nicky Minaj con "sole" quattro nomination. Come ha specificato anche MTV, saranno 26 gli artisti che esordiranno in uno dei più grandi contest musicali internazionali: oltre alle nuove leve Central Cee e Ice Spice, tre nomination anche per Jung Kook, membro dei BTS che il prossimo 3 novembre pubblicherà il suo nuovo album Golden, anticipato dal singolo con Latto Seven.

Le nomination degli MTV EMA 2023

BEST SONG

Doja Cat – Paint The Town Red

Jungkook feat. Latto – Seven

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Rema, Selena Gomez – Calm Down

BEST VIDEO

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – Bongos

Doja Cat – Paint The Town Red

Little Simz – Gorilla

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

BEST ARTIST

Doja Cat

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

BEST COLLABORATION

Central Cee x Dave – Sprinter

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don't Hurt Me

KAROL G, Shakira – TQG

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – Creepin'

PinkPantheress, Ice Spice – Boy's a Liar Pt. 2

Rema, Selena Gomez – Calm Down

BEST NEW

Coi Leray

FLO

Ice Spice

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

BEST POP

Billie Eilish

Dua Lipa

Ed Sheeran

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

BEST AFROBEATS

Asake

Aya Nakamura

Ayra Starr

Burna Boy

Davido

Rema

BEST ROCK

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Måneskin

Metallica

Red Hot Chili Peppers

The Killers

BEST LATIN

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

ROSALÍA

Shakira

BEST K-POP

FIFTY FIFTY

Jungkook

NewJeans

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

BEST ALTERNATIVE

Blur

Fall Out Boy

Lana Del Rey

Paramore

Thirty Seconds To Mars

YUNGBLUD

BEST ELECTRONIC

Alesso

Calvin Harris

David Guetta

Swedish House Mafia

Peggy Gou

Tiësto

BEST HIP HOP

Cardi B

Central Cee

Lil Wayne

Lil Uzi Vert

Metro Boomin

Nicki Minaj

Travis Scott

BEST R&B

Chlöe

Chris Brown

Steve Lacy

Summer Walker

SZA

Usher

BEST LIVE

Beyoncé

Burna Boy

Ed Sheeran

Måneskin

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

BEST PUSH

November 2022: Flo Milli

December 2022: Reneé Rapp

January 2023: Sam Ryder

February 2023: Armani White

March 2023: FLETCHER

April 2023: TOMORROW X TOGETHER

May 2023: Ice Spice

June 2023: FLO

July 2023: Lauren Spencer Smith

August 2023: Kaliii

September 2023: GloRilla

October 2023: Benson Boone

BIGGEST FANS

Anitta

Billie Eilish

BLACKPINK

Jungkook

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Selena Gomez

Taylor Swift

BEST GROUP

aespa

FLO

Jonas Brothers

Måneskin

NewJeans

OneRepublic

SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

BEST ITALIAN ACT