LDA e l’etichetta di raccomandato a Sanremo: “Me ne fotto altamente, non sanno a cosa attaccarsi” Arriva l’ennesima risposta di LDA all’etichetta da raccomandato per il prossimo Festival di Sanremo 2023 al Christmas Village di Napoli: il video e le parole.

A cura di Vincenzo Nasto

LDA 2022, foto di Cosimo Buccolieri

Quando, alla fine del TG1 dello scorso 4 dicembre, Amadeus ha annunciato anche LDA all'interno del cast del Festival di Sanremo 2023, in pochi sono rimasti sorpresi dalla presenza del giovane cantante napoletano. A parlare per lui, un 2022 da assoluto protagonista, non solo con la partecipazione al disco "Buongiorno" del padre Gigi D'Alessio, ma soprattutto con il suo percorso identitario all'interno del talent Amici di Maria De Filippi. Un cammino così netto che non ha avuto problemi a reagire all'eliminazione a sorpresa ben prima della finale, anzi ha trovato nel pubblico all'uscita, la sua effettiva dimensione. Un grande risultato per LDA, quello di essersi tolto il peso di essere un "figlio di", anche se qualche critica sui social è arrivata dopo l'annuncio di Amadeus.

Proprio per questo motivo, sembrano essere arrivate le parole dello stesso LDA al Christmas Village di Napoli, quando sul palco, prima dell'esibizione, ha rivolto al pubblico un pensiero: "C’è gente che giustamente ha già iniziato a parlare. Mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Ma a noi non ce ne fotte proprio, almeno a me non me ne fotte proprio. Potete immaginare quello che stanno dicendo. A me non è che me interessa tantissimo. Il problema lo sapete qual è? Il problema è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro. Perché non sanno dove attaccarsi". Il pubblico risponde positivamente alle parole di LDA, che proprio a loro indirizza un messaggio prima di esibirsi con il suo spettacolo: "Questo è un consiglio che do anche a voi. Penso ognuno di noi abbia un sogno. Ci sarà sempre qualcuno invidioso. Guagliò, fottetevene altamente di quello che dicono perché l’importante è che voi vi svegliate la mattina e stiate bene con voi stessi, il resto veramente non conta nulla".

Un discorso che sembra ripercorrere le parole avute dallo stesso LDA durante l'intervista a Fanpage.it: "Io penso che ad Amici ho fatto la cosa più difficile che potessi fare: sono riuscito a togliermi di dosso quasi totalmente l’etichetta di “figlio di”, era il programma perfetto per farlo. Perché tu ad Amici vedono tutto ciò che fai: le cover le canto io e gli inediti sono i miei. Là ero io, e nella testa delle persone è cambiata questa cosa: quando mi fermano per strada, magari non ricordano nemmeno questa cosa. Questa è la vittoria, sono riuscito in un’impresa non semplice".

Nel frattempo, a poche ore dall'annuncio di Amadeus, era arrivato anche il botta e risposta social tra LDA e suo padre Gigi D'Alessio. Il secondo aveva pubblicato una foto insieme al figlio, con la didascalia che recitava: "Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te, @lucadalessio_real! Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo 💙 Papà". Non si era lasciata attendere la risposta nei commenti di LDA: "Papi prometto che ti renderò fiero di me, ti amo più della mia vita".