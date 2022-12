“Papà ti renderò fiero di me” la risposta commovente di LDA a Gigi D’Alessio LDA è tra i partecipanti al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante ha ricevuto gli auguri dal padre Gigi D’Alessio scambiandosi messaggi d’affetto.

A cura di Redazione Music

LDA è tra i nomi annunciati da Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 e l'emozione è palpabile anche nelle sue espressioni sui social. Il cantante, uscito dalla cantera dell'ultima edizione di Amici, ha risposto a un post del padre, Gigi D'Alessio, che aveva espresso la sua felicità di vedere su quel palco che anche per lui è stato molto importante. D'Alessio, infatti, aveva scritto: "Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te, @lucadalessio_real! Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo 💙 Papà".

D'Alessio aveva, quindi, condiviso una foto che lo ritraeva proprio assieme al figlio Luca, protagonista di Amici ma anche con un percorso immediatamente successivo che lo aveva visto conservare pubblico e buone critiche. E così sotto al post su Instagram di D'Alessio proprio LDA ha voluto rispondere: "Papi prometto che ti renderò fiero di me, ti amo più della mia vita". Un messaggio che conferma il forte legame che lega padre e figlio, come si era più volte visto in passato. E lo stesso D'Alessio ha risposto: "Tranquillo, già lo so".

Per LDA è la prima volta sul palco dell'Ariston, dopo il percorso ad Amici, dove è stato eliminato alla sesta puntata del serale. Il cantante segue le orme paterne, quelle che hanno portato Gigi D'Alessio per cinque volte sul palco dell'Ariston. I due hanno anche collaborato insieme in "Buongiorno", l'album di Gigi D'Alessio con cui rivisitava alcuni suoi successi con i rapper italiani. Nelle ultime settimane LDA ha pubblicato un nuovo pezzo assieme ad Albe. La canzone si chiama "Cado" e "parla di una storia d’amore tra due persone che non vogliono lasciarsi, nonostante a volte le relazioni sono difficili da affrontare. Speriamo di riuscire a trasmettere agli ascoltatori le stesse sensazioni che hanno pervaso noi durante la lavorazione di questa canzone" come hanno detto commentandola.