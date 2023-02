Lazza sfila a Sfera Ebbasta la corona di rapper italiano più ascoltato su Spotify, terza è Madame Lazza si prende la testa della classifica dei rapper più streammati su Spotify con sette milioni di ascoltatori mensili: dietro di lui Sfera Ebbasta e Madame.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, Sfera e Madame 2023, foto di LaPresse

Lazza, da poche ore, è diventato il rapper italiano più ascoltato su Spotify. Come è possibile notare sulla piattaforma, il protagonista del Festival di Sanremo 2023 con Cenere ha superato la soglia dei sette milioni di ascoltatori mensili. Un risultato che mette, a ora, Sfera Ebbasta per la prima volta nella seconda posizione in classifica, dopo esser stato premiato per tre anni consecutivi l'artista più ascoltato in Italia. Al terzo posto non ci può essere che Madame, la cantante vicentina che ha conquistato l'Ariston quest'anno con Il bene nel male, si prende il gradino più basso del podio, precedendo Shiva e Guè che chiudono la top five.

Lazza sfila la prima posizione a Sfera Ebbasta

Sirio, ma più in generale, gli ultimi 14 mesi di Lazza, tra hit estive e secondo posto al Festival di Sanremo 2023 con Cenere, sono stati un boost nella carriera del giovane rapper milanese. Un processo per cui, solo poche ore fa, Lazza è diventato anche il rapper italiano più ascoltato su Spotify, con sette milioni di ascoltatori mensili. L'ennesima certificazione di un grande lavoro di elasticità musicale, cominciata con Sirio e terminata con la multidimensionalità di un brano come Cenere, che ha allargato la fetta di pubblico dell'autore milanese. Numeri che lo pongono addirittura sopra Sfera Ebbasta, per anni re incontrastato della giungla numerica di Spotify, ma che ha subito lo smacco di non esser riuscito a far entrare il suo Famoso al primo posto nella classifica dei dischi più venduti, anticipato nel 2021 da Taxi Driver di Rkomi e nel 2022 proprio dal progetto di Lazza.

Madame al terzo posto

Sfera Ebbasta si pone subito dietro Lazza, registrando oltre sei milioni e mezzo di ascoltatori mensili. Ma bisogna ritornare al festival di Sanremo 2023 per parlare dell'autrice che chiude il podio dei rapper più ascoltati su Spotify in Italia: Madame ha dato uno strattone forte al suo pubblico, nei mesi precedenti all'esibizione all'Ariston, ma soprattutto con la sua Il bene nel male sul palco. La cantante registra quasi cinque milioni di ascoltatori mensili, in febbrile attesa del nuovo capovolgimento a cui Madame si sta avvicinando: il nuovo album, dopo il grande successo del suo disco d'esordio omonimo.

Leggi anche Spotify Wrapped 2022: la classifica dei cantanti più ascoltati in Italia e nel mondo

Chiudono la top five tha sup e Guè

La top five si chiude con tha sup, che con c@r@++ere s?ec!@le ha aperto la sua nuova stagione musicale, con una fruizione maggiore della propria musica e l'aggiunta di nuovi codici musicali con collaborazioni coi Pinguini Tattici Nucleari, ma anche con Tiziano Ferro. Proprio l'endorsement del cantante romano ha mostrato non solo la vivacità musicale e l'estrosità nelle produzioni del giovane talento romano, ma anche la capacità di adattamento a territori, via via, meno legati al proprio immaginario. Il quinto posto non può che essere di Guè, lo sceneggiatore del rap italiano, che con Madreperla ha firmato il suo ultimo milestone, in compagnia di Bassi Maestro. Forse nei numeri, manca la percezione di fidelizzazione che Guè è riuscito a costruire in oltre 20 anni di carriera, ma le vendite di un progetto come Madreperla inquadrano perfettamente l'impatto iconico che ha avuto nella cultura rap italiana.

La top 10 dei rapper italiani su Spotify