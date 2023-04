Lazza incanta l’Arena di Verona: sul palco con la nonna per Senza Rumore, poi La fine con Emma Lazza ha voluto festeggiare il suo concerto all’Arena di Verona, portando sul palco la nonna per l’esibizione di Senza Rumore, ma anche Emma Marrone.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza all’arena di Verona con sua Nonna, foto di TikTok Account

Era una delle date più attese dell'Ouver-Tour 2023: Lazza ha conquistato l'Arena di Verona, sublimando il successo del Festival di Sanremo 2023 con Cenere, ma soprattutto portando al pubblico due ore di concerto, con le canzoni di Sirio. Infatti, l'album con più settimane non consecutive primo in classifica FIMI, dopo aver superato Vasco Rossi e il suo album Vivere o Niente del 2011, è stato eseguito su uno dei palcoscenici più importanti d'Italia, con alcune sorprese anche tra il pubblico. La scena più tenera non poteva che essere quella di Senza Rumore, quando il rapper, prima di iniziare a cantare, ha voluto portare sua nonna sul palco, mostrandole il clamoroso successo ottenuto negli ultimi anni. Ma non si è fermato qui, perché un altro highlight della serata è stata sicuramente la presenza di Emma Marrone, con cui durante il Festival di Sanremo 2023 aveva condiviso il palco per cantare La Fine, capitolo fondamentale della discografia di Nesli.

Tra i momenti più virali su TikTok del concerto all'Arena di Verona di Lazza, non ci può che essere il gesto del rapper di Calvairate nei confronti della nonna. La donna era già nota a livello nazionale per le scuse del nipote durante una puntata di Domenica In, subito dopo la fine della kermesse musicale, in cui lanciava un messaggio di scuse: "Scusa, nonna, purtroppo sto lavorando tanto, ti vengo a trovare. È arrabbiata, è arrabbiata nera mia nonna, scusami. Nonna, stai guardando la tele? Ti volevo chiedere scusa in diretta nazionale perché sono un pessimo nipote". La risposta ironica della nonna non tardò ad arrivare: "Lo so". Adesso, insieme, si sono goduti il pubblico dell'Arena che intonava il ritornello di Senza Rumore.

Ma non è finita qui, perché Lazza ha avuto un'ospite d'eccezione nel suo concerto all'Arena di Verona. Stiamo parlando di Emma Marrone, che da poche ore ha annunciato il suo nuovo singolo Mezzo Mondo, a quattro anni dall'uscita dell'album Fortuna. La collaborazione era già stata vista sul palco dell'Ariston di Sanremo, in occasione della serata delle cover, dove Lazza ed Emma Marrone avevano cantato La fine di Nesli. Nei giorni successivi, su Twitter, dopo l'annuncio della data all'Arena di Verona per Lazza, lo stesso rapper aveva invitato la cantante salentina: "Scegli un pezzo che vieni a farlo con me". E allora accompagnati dai violini dell'orchestra, i due si sono esibiti, di nuovo, con il brano di Nesli, per poi cantare assieme un singolo di Sirio: si tratta di Alibi. Uno spettacolo che ha entusiasmato il pubblico, a tal punto che l'hashtag #Emma è diventato virale su Twitter e TikTok nelle ore successive all'esibizione.