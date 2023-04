Emma Marrone annuncia Mezzo mondo, prima canzone del nuovo album a quattro anni da Fortuna Emma Marrone ha annunciato l’uscita di “Mezzo Mondo”, singolo che segna il ritorno discografico, primo tassello dell’album che uscirà nei prossimi mesi.

A cura di Redazione Music

Emma ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo "Mezzo mondo" che sarà pubblicato il prossimo 28 aprile e anticipa l'uscita del suo nuovo album di cui non si conosce ancora la data di uscita. La cantante torna con un singolo che in nota stampa è descritto così: "Sonorità fresche e nuove sfumature vocali, una Emma inedita che dopo aver girato mezzo mondo ritorna sulle scene musicali con una nuova maturità stilistica". Emma torna con un nuovo album a distanza di quattro anni dall'ultimo "Fortuna", mentre l'ultimo singolo dell'artista pugliese è uscito pochi mesi fa: si tratta di "Sbaghliata scendente leone", canzone che faceva da colonna sonora all'omonimo docu-film uscito su Amazon Prime.

"Mezzo mondo", che uscirà per Capitol/Universal Music è stata scritta e composta da Jacopo Ettorre, Francesco Catitti, la stessa Emma e da Francesco Tarducci, ovvero Nesli, autore anche de La fine, la canzone con cui Emma e Laura Marzadori avevano accompagnato Lazza nella serata delle cover dell'ultimo Festival di Sanremo. La produzione della canzone, invece è stata affidata a Katoo e Zef. Non si sa molto altro su questo nuovo progetto della cantante se non che fa parte di un disco di inediti "a cui l'artista sta lavorando". La cantante ha pubblicato anche la cover della canzone e una foto ufficiale che la mostra in primo piano, in un bosco, sorridente.

Autrice di sei album, Emma si è ritagliata, negli anni, il ruolo di una delle cantanti più amate del Paese, caratterizzandosi anche per i live. Lo scorso novembre è stata protagonista anche del docufilm diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), e nato proprio da un'idea della cantante "che racconta sé stessa in prima persona. Un resoconto sincero della donna, del suo coraggio e delle sue fragilità, che sono anche la sua più grande forza. Un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della sua forte determinazione. Dentro e fuori dal palco". Nei giorni scorsi Emma è stata ospite dei live che Lazza ha tenuto all'Arena di Verona.