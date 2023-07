Lazza ha invitato Bello Figo sul palco di Parma per cantare assieme Pasta con Tonno Lazza, nella tappa al Palazzo Ducale di Parma del suo Ouvertour Summer, ha invitato Bello Figo sul palco per cantare insieme a lui Pasta con Tonno: qui il video.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza e Bello Figo, 2023

Continua il Lazza Ouvertour Summer 2023, con l'autore milanese che nelle scorse ore ha fatto tappa a Parma per il festival Parma Città della Musica. Sul palco del Palazzo Ducale, il rapper ha offerto il solito show incredibile, testimoniato anche dalle sue stories su Instagram che riprendono i momenti più importanti dell'esibizione. Facendo un passo indietro, proprio nelle sue storie, poche ore prima del concerto, è possibile vedere l'incontro tra Lazza e Bello Figo, uno dei lol rapper più famosi della scena italiana. Dopo un paio di storie in cui vengono ripresi alcune delle tag più famose di Bello Figo, da Assaggiare a Billone, sul palco del concerto Lazza ha invitato Bello Figo a cantare insieme Pasta con Tonno.

È un periodo di gran visibilità per Bello Figo, forse uno dei più lucenti negli ultimi 10 anni di carriera, districatosi in un percorso a metà tra provocazioni e insulti ricevuti. L'uomo dell'Assaggiare, dopo esser stato citato da Guè in Cookies n' Cream, è in giro per i club italiani portando una setlist di brani in grado di coinvolgere il pubblico più affezionato del lol rapper. Da sketch sul palco ricondivisi su TikTok, in cui vengono affrontati anche dinamiche sugli approcci sessuali tra partner e non, ieri sera Bello Figo è stato invitato su uno dei palchi più importanti della città di Parma: Palazzo Ducale. Ad attenderlo uno dei più grandi hitmaker italiani in questo momento, Lazza, in giro con il suo Ouvertour Summer 2023.

Nelle stories su Instagram di Lazza, è infatti possibile intravedere il primo incontro tra lui e Bello Figo, in cui il rapper milanese chiede lo spelling del proprio pseudonimo, scena che verrà riproposta sul palco qualche ora dopo con Drillionaire. Il producer, da pochi giorni sulla cresta dell'onda per l'uscita del suo primo album 10 risponde in maniera divertita allo spelling, ma ciò che attende il pubblico sul palco è solo una canzone: Pasta con tonno. Una hit da 16 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma il ritornello del brano ha certamente avuto una visibilità maggiore: basti osservare, attraverso i video, la risposta del pubblico, che lo canta tutto a cappella. Un episodio crossover tra musica mainstream e underground del rap italiano anni '10 che ha regalato un momento di divertimento al pubblico. Per poi ritornare ad assaggiare il concerto di Lazza.