Lanciano una bottiglia a Elettra Lamborghini, lei ferma il concerto: “È pericoloso, potevi farmi male” Elettra Lamborghini si è trovata a dover fermare una sua esibizione al Sammichele Music Festival dopo che le è stata lanciata sul palco una bottiglietta d’acqua. La cantante, quindi, ha reagito rimproverando il ragazzo che dal pubblico aveva compiuto quel gesto, sottolineando quanto fosse pericoloso.

A cura di Ilaria Costabile

Durante l'esibizione Sammichele Music Festival, evento musicale che si tiene a Bari, a cui hanno preso parte diversi nomi noti della musica italiana, Elettra Lamborghini si è vista costretta ad interrompere momentaneamente il concerto. Un ragazzo, dal pubblico, le ha lanciato una bottiglietta d'acqua sul palco, per cui la cantante si è fermata per ammonirlo e incitarlo ad andare via, dopo aver commesso un gesto così pericolo.

La reazione di Elettra Lamborghini

Purtroppo non è un episodio sporadico quello che si sta verificando durante i concerti, in cui il pubblico esaltato nel vedere i propri idoli finisce col lanciare loro qualsiasi cosa, sul palcoscenico, con la speranza magari di essere visti, salutati. Ed è quello che è successo anche ad Elettra Lamborghini, a cui è stata lanciata una bottiglia d'acqua sul palco, durante la sua esibizione. La cantante romagnola, però, non ha esitato a fermarsi, per rivolgersi in questi termini a chi aveva compiuto quel gesto:

Mi potevi anche fare male. Hai bevuto? Non mi interessa. Perché se hai bevuto non vieni qui. Perché ad un’altra cantante è arrivato qualcosa addosso e adesso ha dovuto cancellare tutto il tour. Guarda che è pericoloso ragazzi. Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. Ma poi dico, ma tra tutte le cose che hai da fare se devi lanciarmi l’acqua non vieni qui. O sto sbagliando? Vabbè, chi se ne importa, l’importante è rimetterli al loro posto. Queste cose sono davvero pericolose. E adesso continuiamo con Caramello. Fatelo pure uscire, che non si sa mai.

Un fenomeno frequente tra le pop star

In Italia episodi di questo genere si sono verificati di recente. Durante il Tim Summer Hits, ad esempio, hanno tirato un telefono cellulare a Bresh, che lo ha restituito al proprietario. In America è purtroppo un fenomeno frequente. È accaduto alla cantante Bebe Rexha, che è stata colpita ad un occhio, è accaduto a Harry Styles a cui sul palco arriva davvero di tutto, ed è successo anche a Pink, a cui un fan ha lanciato sul palco le ceneri di sua madre, turbando visibilmente la pop star.