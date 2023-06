Pink canta e un fan le lancia le ceneri della madre morta, la reazione spiazzata della cantante Mentre Pink si esibiva a Londra, una persona presente tra il pubblico le ha lanciato le ceneri della madre. “È tua mamma?”: la cantante è rimasta spiazzata.

A cura di Daniela Seclì

Pink è stata protagonista di un episodio decisamente singolare. Domenica 25 giugno, la cantante stava tenendo un concerto a Londra, quando una persona presente all'evento, ha compiuto un gesto sconcertante. Le ha lanciato le ceneri della madre. L'episodio è stato raccontato nei dettagli da Billboard.

Cosa è successo al concerto di Pink

Pink stava intonando la canzone Just Like a Pill, nel corso del suo concerto a Londra. Una persona, presente nel pubblico, le ha lanciato una busta di plastica contenente della polvere grigia. Così, la cantante si è fermata, visibilmente e comprensibilmente confusa. Nei numerosi video circolati sui social e registrati da diverse persone presenti all'evento, si nota l'artista rivolgersi a qualcuno sotto al palco, chiedendogli: "È tua madre?". E sembra ricevere una conferma, perché rimane a bocca aperta, spiazzata.

La reazione di Pink al fan che le ha lanciato le ceneri di sua madre

A quanto pare, si trattava proprio di ceneri umane, dunque resti di una persona che era stata cremata. Pink, dopo avere avuto la conferma da parte di chi aveva ritenuto opportuno lanciargliele, ha commentato: "Non so come mi sento a riguardo". Insomma, l'artista non sapeva se essere disgustata, spaventata da quel gesto senza senso o lusingata, che una persona le lanciasse qualcosa che si presume ritenesse molto caro. Pink, con estrema delicatezza e cura, ha posato lentamente la busta ai margini del palco, vicino a una delle grandi casse che aveva attorno. Dopo un attimo di smarrimento, ha dimostrato di essere come sempre una grande professionista. Ha ripreso a cantare e non è più tornata sull'argomento. Nell'epoca in cui ogni istante viene immortalato dalla videocamera di uno smartphone, sono bastati pochi secondi perché quel frammento del concerto di Pink finisse in rete.