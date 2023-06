Lana Del Rey annuncia un concerto a sorpresa in Italia: dopo cinque anni torna a La Prima Estate Lana Del Rey suonerà per il suo unico concerto italiano a Lido di Camaiore: la cantante ha annunciato a sorpresa la sua presenza al festival La Prima Estate.

A cura di Redazione Music

Lana Del Rey (Kevin Winter/Getty Images)

Lana De Rey ha annunciato a sorpresa un concerto in Italia, l'unico, che terrà il prossimo 2 luglio a Lido di Camaiore (Lucca) per il Festival La Prima Estate. Nato l'anno scorso, il festival toscano – che si tiene in due weekend – è diventato già uno degli appuntamenti più interessanti dell'estate italiana, come ha dimostrato anche la line up di quest'anno che ha visto tra i protagonisti artisti come Nas, Jamiroquai, Bon Iver, Alt-J, Chet Faker, Japanese Breakfast, Geolier, Kings of Convenience, Nu Genea, Dardust, Noyz Narcos e Studio Murena, tra gli altri. E adesso la line up si riempie di un'altra headliner, di un nome importante, che ha scelto la Toscana come unico concerto italiano dell'anno, allungando la coda del festival.

Domenica 2 luglio, quindi, sul palco di Lido di Camaiore (Lucca) Lana Del Rey farà il suo ritorno in Italia a cinque anni dall'ultimo live. La cantautrice americana ha commentato così questa incursione italiana: "Amo l'Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari paesi prima del mio show ad Hyde Park Londra del 9 luglio. Oggi annuncio uno spettacolo in Toscana che si terrà al Parco Bussola domani di Lido Di Camaiore domenica prossima, il 2 luglio. Altre date saranno rivelate molto presto. Non vedo l'ora di vedervi tutti".

Lana Del Rey è una delle artiste più influenti del pop mondiale di questi ultimi anni, moto prolifici per lei. Se è vero che quest'anno la cantautrice ha pubblicato "Did you know that there's a tunnel under ocean Blvs", nono album ancora una volta acclamato dal pubblico e dalla critica, negli ultimi anni aveva pubblicato "Norman Fucking Rockwell!" nel 2019, album che ha dato il la a un periodo molto prolifico che ha visto anche le pubblicazioni di "Chemtrails over the Country Club" e "Blue Banisters", entrambi usciti nel 2021, che si aggiungono a titoli come "Born to die" e "Ultraviolence".