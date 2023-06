Caetano Veloso torna in Italia: per il padre del Tropicalismo potrebbe essere l’ultimo tour europeo Torna in Italia Caetano Veloso, il padre del Tropicalismo sarà a Roma, a settembre, per quello che potrebbe essere il suo ultimo concerto nel nostro Paese.

A cura di Francesco Raiola

Caetano Veloso (Santiago Bluguermann/Getty Images)

Caetano Veloso, uno dei padri del Tropicalismo, tornerà in Italia il prossimo 27 settembre, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il cantautore brasiliano torna in Italia a qualche anno di distanza dal tour di Ofertorio, l'album in cui era accompagnato dai figli. A 80 anni, inoltre, questo potrebb e essere l'ultimo tour che Veloso tiene in Italia: nei giorni scorsi, infatti, il cantante ha dichiarato, in un'intervista al quotidiano uruguaiano "El Observador" che potrebbe smettere di girare il mondo in tour, e che chi volesse sentirlo ancora suonare dovrebbe andare a Bahia dove vuole tronare a vivere e suonare ogni settimana.

"Penso che questo tour potrebbe essere l'ultimo che farò in giro per il mondo. Voglio tornare a vivere a Bahia e cantare lì ogni settimana e lasciare che chiunque voglia vedermi e ascoltarmi venga nella mia terra" ha spiegato, riprendendo l'intervista anche sui suoi canali social. Veloso porterà in giro per il mondo il suo ultimo album, quel "Meu coco" uscito nel 2021, a nove anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album da solista, Abraçaço, che uscì nel 2012. Nel frattempo, ovviamente, non è stato fermo, anzi, ha pubblicato album importanti come il live con Gilberto Gil "Two friends, one century of music" e "Ofertorio (Ao Vivo)", appunto, tra gli altri.

Quella di Roma sarà l'unica data italiana per Veloso che parlando dello spettacolo ha detto: "Lo spettacolo Meu Coco è un concentrato di brani tratti dall’ultimo album omomino che si intrecciano ad opere significative, in grado di evidenziare determinati momenti storici del mio percorso artistico. Quando penso a come realizzare uno spettacolo musicale, costruisco tutti gli elementi come se facessero parte di una sceneggiatura quasi cinematografica. Nel caso di Meu Coco, ho costruito una scaletta in grado di alternare brani nuovi a tracce celebri, come se stessi utilizzando un’applicazione di editing video. La sequenza dei brani che ho scelto ha lo scopo di dimostrare come abbia cercato di costruire un live in grado di piacere sia agli spettatori desiderosi di sentire dal vivo le tracce del nuovo album Meu Coco che hanno imparato, ma allo stesso tempo andare incontro a coloro che vorrebbero riascoltare i miei pezzi consacrati dalla storia musicale".

Sul palco, Veloso sarà accompagnato dai musicisti che lo hanno accompagnato nella realizzazione di quest'ultimo lavoro, da Lucas Nunes, uno dei prodigi dei Dônica e del Bala Desejo, a Kainã do Jeje; da Pretinho da Serrinha a Rodrigo Tavares; da Alberto Continentino a Tiaguinho della Serrinha, mentre dal punto di vista visivo, come si legge nella nota stampa "la scenografia di Meu Coco prende vita da un bozzetto che Hélio Eichbauer, scenografo di quasi tutti gli spettacoli di Veloso a partire da O Estrangeiro, ha lasciato prima di morire. Un regalo quasi magico che questo artista ha saputo riadattare grazie all’aiuto di Luiz Henrique, assistente di Eichbahuer, trasformando il concerto in un omaggio in grado di far rivivere la memoria e il ricordo di questa persona".