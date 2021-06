I Maneskin continuano a guadagnare consensi in Italia e all’estero. Dopo avere vinto l’Eurovision Song contest con “Zitti e buoni”, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, la band è riuscita a imporsi nella top ten della Uk Single Charts con la canzone “I wanna be your slave”. Il brano – che aveva già superato “Zitti e buoni” nel Regno Unito – si è piazzato al settimo posto della classifica britannica, regalando al gruppo un altro primato. Stabile al primo posto della classifica la canzone “Good 4 U” di Olivia Rodrigo. “I wanna be your slave” è il terzo singolo estratto dall’album Teatro d’ira Vol. I.

Il risultato più alto mai raggiunto da un italiano

L’ingresso nella top ten al settimo posto è il risultato più alto mai ottenuto da un artista italiano nel Regno Unito. Altro record per la band romana che ha portato il rock italiano all’estero e che continua a macinare un successo dietro l’altro. Al gruppo formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio continuano ad arrivare riconoscimenti da ogni parte del mondo. Secondo la BBC la band sarebbe quella di maggior successo uscita dall’Eurovision Song Contest negli ultimi nove anni.

in foto: Maneskin

“I wanna be your slave” disco d’oro in Svezia

Ma “I wanna be your slave” non è solo uno tra i brani più apprezzati nel Regno Unito. Il singolo è riuscito a piazzarsi nella top five della classifica tedesca ed è diventato disco d’oro in Svezia con 15 mila tra vendite, download e streaming. Un risultato inimmaginabile fino a poco tempo fa, considerando che il brano non ha nemmeno partecipato all’Eurovision. Un successo, quello dei Maneskin, che diventa sempre più internazionale giorno dopo giorno. Un’impresa storica alla cui realizzazione il gruppo si è dedicato con professionalità e spirito di abnegazione nel corso degli ultimi anni.