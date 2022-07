La scaletta del concerto di Stromae a Milano: l’ordine delle canzoni a San Siro 2022 Stasera si esibirà nell’unica data italiana del suo Multitude Tour Stromae, che salirà sul palco di San Siro per cantare “Bonne journée” e “Papaoutai”.

A cura di Vincenzo Nasto

Stromae 2022, foto di Comunicato Stampa

Mancano poche ore alla prima e unica data italiana di Stromae, l'artista belga di origini ruandane, che stasera si esibirà sul palco di San Siro, dopo aver pubblicato negli scorsi mesi il suo nuovo album "Multitude". Il progetto, interamente in francese, è riuscito a scalare anche le classifiche italiane, con singoli come "L'enfer", ma anche "Santé". Nel frattempo, ad aprire uno dei concerti più importanti in Italia, ci sarà la stella del momento: il rapper Rhove, che si esibirà con i suoi singoli "Shakerando" e "Jungle". Ma non solo "Multitude" sarà protagonista sul palco, anzi: il cantante dovrebbe esibirsi anche con i suoi successi del passato, come "Alors on Dance" del progetto "Cheese" del 2010, ma anche "Papaoutai", singolo dell'album "Racine Carrée". Ci si aspetta un grande spettacolo, dovuto anche alla tradizione scenica messa in mostra dal cantante, anche nella produzione video per l'ultimo album: memorabile quello di "Fils de joie".

La scaletta con le canzoni del concerto a San Siro

Si sta avvicinando il momento in cui Stromae si esibirà per la sua unica data italiana del Multitude Tour allo stadio San Siro di Milano. Il concerto, che dovrebbe iniziare intorno alle 20, sarà anticipato del fenomeno degli ultimi mesi Rhove, che aprirà il concerto con le sue hit "Shakerando" e "Jungle". Poi arriverà il momento di Stromae sul palco, che viaggerà nei suoi quattro dischi, dando sicuramente precedenza al suo ultimo, pubblicato lo scorso 3 marzo. Si andrà da "Fils de joie" a "Papaoutai" di "Racine Carrée" del 2013, passando per "Formidable" e ritornando ancora più indietro nel tempo con "Alors on danse" del 2010, che chiuderà lo spettacolo. Qui la scaletta del concerto di San Siro: