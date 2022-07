La scaletta del concerto di Salmo a Milano per il Flop Tour 2022: l’ordine delle canzoni a San Siro Salmo si esibirà allo stadio San Siro di Milano con una scaletta che vedrà sia pezzi classici del repertorio a pezzi contenuti nell’ultimo album Flop.

In attesa del tour nei Palazzetti, Salmo torna a esibirsi dal vivo e lo fa con il suo primo live in uno stadio. Il rapper sardo, infatti, sarà protagonista stasera 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano dove arriva a qualche settimana dall'uscita del suo documentario Blocco 181 accompagnato anche dall'omonimo album che ne raccoglie la colonna sonora ed ha esordito in testa alla classifica FIMI degli album. Sarà un concerto che vedrà anche tanti ospiti, almeno tra il pubblico. Ci sarà Fedez (che non dovrebbe salire sul palco) con cui il rapper sardo ha riallacciato i rapporti dopo gli screzi della scorsa estate dovuto al concerto abusivo tenuto a Olbia dal rapper, ma anche Takagi e Ketra che hanno prodotto Kumité.

La scaletta del concerto di Salmo a San Siro

Nei giorni scorsi il rapper ha condiviso col pubblico le sensazioni che gli ha dato tornare sul palco per la data zero: "Ho visto passare davanti agli occhi gli ultimi 3 anni. Tutte le volte che ho avuto paura di non poter risentire quella scarica di adrenalina che mi fa sentire vivo". Per quanto riguarda la scaletta, Salmo dovrebbe unire canzoni nuove, quelle di Flop, a brani come "Russell Crowe", "Mic Taser", "Giuda" e "Il cielo in una stanza" tra le altre

Intro

90 minuti

Mic Taser

Stai zitto

Antipatico

Papparapà

Daytona

Criminale

Ricchi e morti

Giuda

Perdonami

L'alba

Flop

PXM

A Dio

Yoko Ono

La prima volta

Russell Crowe

Disobey

S.A.L.M.O.

1984

Il cielo in una stanza

Il tour nei palazzetti

Dopo il concerto al San Siro Salmo partirà, il prossimo autunno, con il FLOP TOUR, che farà tappa in 12 palazzetti italiani: giovedì 17 novembre al Mandela Forum di Firenze, domenica 20 novembre al Grana Padano Arena di Mantova, martedì 22 novembre al Kioene Arena di Padova, venerdì 25 novembre all’Unipol Arena di Bologna, sabato 26 novembre al Modigliani Forum di Livorno, martedì 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, venerdì 2 dicembre al PalaFlorio di Bari, martedì 6 dicembre al palaSele di Eboli (SA), venerdì 9 dicembre al Vitrifrigo Arena di Pesaro (PU), lunedì 12 dicembre al Mediolanum Forum di Milano, venerdì 16 dicembre al Brixia Forum di Brescia e domenica 18 dicembre al Pala Alpitour di Torino.