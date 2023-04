La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Firenze 2023: l’ordine delle canzoni del tour mondiale Stasera, martedì 4 aprile, ritorna Eros Ramazzotti in Italia con il suo Battito Infinito World Tour: si esibirà al Mandela Forum di Firenze. Qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Eros Ramazzotti 2022, foto di LaPresse

Stasera, martedi 4 aprile, Eros Ramazzotti arriva al Mandela Forum di Firenze per l'ennesima tappa del suo tour mondiale, il Battito Infinito World Tour. Il cantante romano è ormai da ottobre in viaggio per il mondo, toccando mete oltreoceano come Los Angeles e New York, ma anche città europee come Lione e Marsiglia: in Italia è già passato al Mediolanum Forum di Milano e al Pala Alpitour di Torino. Un grande ritorno in Italia per il cantante, che per la prima volta si esibirà dopo esser diventato nonno, con la nascita del nipote Cesare Augusto, primogenito della figlia Aurora Ramazzotti. Sarà quindi l'occasione di dedicare alla sua famiglia successi del calibro di Più bella cosa, ma anche Un'emozione per sempre e Stella gemella. Qui la scaletta del concerto.

La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti: il Battito Infinito World Tour a Firenze

Dopo il tour internazionale, Eros Ramazzotti torna a casa stasera, martedì 4 aprile, al Mandela Forum di Firenze per l'ennesima tappa del suo tour mondiale, il Battito Infinito World Tour. L'artista si esibirà alle ore 21 sul palco, e fino a ora, non sono stati annunciati ospiti che interverranno durante lo spettacolo. Quasi due ore di concerto, per celebrare i 30 anni di carriera del cantante romano. Qui la scaletta, in ordine d'uscita.

Battito Infinito

Gli Ultimi Romantici

Sono

Dove C'è Musica

Quanto Amore Sei

Un'emozione Per Sempre

Più Che Puoi

Stella Gemella

Se Bastasse Una Canzone

Ritornare A Ballare

Magia

I Belong To You (Il Ritmo Della Passione)

L'uragano Meri

Musica È

Favola

Un'altra Te

Terra Promessa

Fuoco Nel Fuoco

Cose Della Vita

BIS