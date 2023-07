La scaletta del concerto di Bruce Springsteen a Monza 2023: l’ordine delle canzoni all’Autodromo Oggi, martedì 25 luglio, Bruce Springsteen si esibisce all’Autodromo di Monza, dopo aver conquistato Ferrara e il Circo Massimo di Roma. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire.

Stasera, martedi 25 luglio, Bruce Springsteen chiude il suo mini-tour italiano all'Autodromo di Monza, dove si esibisce dalle 19:30 con la E Street Band. Il concerto del cantautore americano che è arrivato a maggio in Italia, inaugurando la sua tournée a Ferrara per poi arrivare al Circo Massimo di Roma, sarà aperto dai The Teskey Brothers e successivamente, dalle 17:45, dai Tash Sultana. The Boss saluta il pubblico italiano con alcuni dei suoi più recenti successi del suo ultimo album Letter to you, ma anche con alcuni capolavori della sua discografia, come Born in the U.S.A. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire Bruce Springsteen, già visti nei suoi concerti a Ferrara e a Roma.

La scaletta con le canzoni del concerto di Bruce Springsteen a Monza 2023

Dalle 19 e 30 sul palco dell'Autodromo di Monza, Bruce Springsteen chiude il suo tour italiano cominciato lo scorso 18 maggio a Ferrara e continuato al Circo Massimo di Roma il successivo 21 maggio. L'autore di Dancing in the dark saluterà il suo pubblico italiano cantando alcune canzoni del suo ultimo album Letter to you del 2020, come Ghost o No surrender.