in foto: Bruce Springsteen (ph Danny Clinch)

Bruce Springsteen, dopo la title track del prossimo album "Letter to you", in uscita il prossimo 23 ottobre, ha pubblicato in anteprima su Youtube il nuovo singolo "Ghosts". Il brano, come in tutto l'album, vede la partecipazione della E Street Band. Il video della canzone, diretto da Thom Zimmy, vede alternarsi le immagini nel ranch in cui è stato prodotto il disco, con alcune di vecchi concerti di Bruce Springsteen insieme alla E Street Band.

Il significato di Ghosts

Il brano "Ghosts" è il secondo singolo estratto da "Letter to you", in cui il cantante rinnova la voglia di dover tornare alle proprie origini per produrre nuova musica. Far parte di una band, sentirsi parte di qualcosa, con un ricordo ai fantasmi del passato. Proprio il passato e il dolore per la perdita di una persona cara sono al centro del brano di Springsteen: "Ghosts è un brano che fa emergere la bellezza e la gioia di essere in una band, e il dolore che scaturisce dalla perdita di qualcuno a causa di una malattia o del tempo. Ghosts cerca di parlare direttamente allo spirito della musica, qualcosa che non appartiene a nessuno di noi ma che può solo essere scoperto per poi essere condiviso insieme. Questo spirito risiede nell’anima comune della E Street Band, alimentato dal cuore”.

La traduzione in italiano di Ghosts

Ascolto il suono della tua chitarra

che arriva da un posto mistico

Pietra e ghiaia nella tua voce

mi vengono in sogno e io godo di nuovo

È il tuo fantasma

che si sposta durante la notte

lo spirito riempito dalla luce

Ho bisogno

ho bisogno di te al mio fianco

il tuo amore e io vivo

Sono vivo e posso sentire il brivido di sangue nelle mie ossa

Sono vivo e sono fuori da me stesso

Sono vivo e sto tornando a casa

Si sto tornando a casa

La mia vecchia giacca di pelle di daino che hai sempre indossato

Appoggiata sul retro della porta della mia stanza

Gli stivali e gli speroni che utilizzavi di solito

guardando il fondo del corridoio ma non arrivi mai.

È il tuo fantasma

che si sposta durante la notte

lo spirito riempito dalla luce

Ho bisogno

ho bisogno di te al mio fianco

il tuo amore e io sopravvivo

Sono vivo e posso sentire il brivido di sangue nelle mie ossa

Sono vivo e sono fuori da me stesso

Sono vivo e sto tornando a casa

Si sto tornando a casa

La tua vecchia Fender Twin del negozio di musica di Johnny in citta

Ancora settata a 10 per buttare giù questa casa

Fai entrare la band e poi andiamo in overdrive

Alla fine del set non lasceremo nessuno vivo

I fantasmi corrono nella notte

Il nostro spirito riempito dalla luce

Ho bisogno

Ho bisogno di te al mio fianco

Il tuo amore e io sono vivo

Io imbraccio la tua Les paul e tocco le corde

Faccio le mie preghiere a quelli che sono venuti prima

Alzo il volume e lascio che gli spiriti siano la mia guida

Incontro tuo fratello e tua sorella dall'altro lato

Sono vivo

posso sentire i brividi di sangue nelle mie ossa

sono vivo e sono fuori di me

sono vivo e sto tornando a casa

Si sto tornando a casa

Il testo originale di Ghosts

I hear the sound of your guitar

Comin’ in from the mystic far

The stone and the gravel in your voice

Come in my dreams and I rejoice

It’s just your ghost

Moving through the night

Your spirit filled with light

I need, need you by my side

Your love and I’m alive

I’m alive and I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m coming’ home

Yeah I’m comin’ home

The old buckskin jacket you always wore

Hangs on the back of my bedroom door

The boots and the spurs you used to ride

Click down the hall but never arrive

It’s just your ghost

Moving through the night

Your spirit filled with light

I need, need you by my side

Your love and I’m alive

I’m alive, I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m coming’ home

Your old Fender Twin from Johnny’s Music downtown

Still set on 10 to burn this house down

Count the band in then kick into overdrive

By the end of the set we leave no one alive

Ghosts runnin’ through the night

Our spirits filled with light

I need

Need you by my side

Your love and I’m alive

I shoulder your Les Paul and finger the fretboard

I make my vows to those who’ve come before

I turn up the volume, let the spirits be my guide

Meet you brother and sister on the other side

I’m alive

I can feel the blood shiver in my bones

I’m alive and I’m out here on my own

I’m alive and I’m comin’ home

Yeah I’m comin’ home

Il nuovo album

Il nuovo album di Bruce Springsteen, anticipato dalla title track e dall'uscità di "Ghosts", è il secondo capitolo dell'album "Western Stars" pubblicato nel giugno del 2019 dal cantautore statunitense. L'album registrato in studio con tutta la E Street Band prima della band, è uno dei motivi di maggior vanto da parte di Bruce Springsteen. Cinque giorni in studio in cui il cantante e la band hanno lavorato su 12 tracce, tra cui tre nuove registrazioni di singoli del passato e nove inediti. Un ritorno in questo progetto è stata anche la presenza di Ron Aiello, produttore musicale con cui Springsteen aveva già collaborato in passato.