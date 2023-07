La scaletta del concerto di Blanco a Roma 2023: l’ordine delle canzoni allo stadio Olimpico Oggi, martedì 4 luglio, Blanco si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbero esibire.

A cura di Redazione Music

Questa sera, 4 luglio, si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il primo dei due concerti che Blanco terrà negli stadi. Per il cantautore bresciano è la prima volta in questa location, pochi anni dopo la sua esplosione e due anni dopo la vittoria del Festival di Sanremo in coppia con Mahmood. A questo primo appuntamento seguirà il bis, questa volta allo Stadio San Siro di Milano dove salirà sul palco il prossimo 20 luglio sempre assieme alla band composta da Michelangelo, Carmine Landolfi, in arte Bdog, alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso. Il cantante si esibirà nei suoi pezzi più amati comprese quelle che ha fatto negli ultimi appuntamenti live, come il concerto di radio Italia dove ha presentato "Un briciolo di allegria", "Innamorato" e Lacrime di piombo".

La scaletta con le canzoni del concerto di Blanco a Roma 2023

Benché non sia ancora nota quale sarà la scaletta ufficiale, è abbastanza sicuro che il cantautore porterà le sue canzoni più amate, a partire dalle tre citate sopra, passando per "L'Isola delle rose" che ha lanciato l'ultimo album "Innamorato", ma dovrebbero esserci sicuramente anche successi come "Notti in bianco", "Mi fai impazzire", "Brividi", con cui ha vinto Sanremo, "Finché non mi seppelliscono", una delle canzoni più ascoltate in streaming, "Nostalgia", "Lucciole", "Blu celeste", "Paraocchi", "Ladro di fiori", "La canzone nostra" che l'ultima volta era tra i bis, poi rispetto all'esibizione di Milano di settembre 2022, ci saranno altre canzoni dall'ultimo album.

Blanco, quindi, inaugurerà questo uno-due negli stadi in uno dei più importanti per quanto riguarda la musica in Italia: "Per me è molto importante pormi sempre nuove sfide e cercare di alzare costantemente il livello. La prima delle due tappe sarà Roma, una città che per me è una seconda casa e che porto nel cuore per tantissime cose: famiglia, bellezza, calcio. Sto lavorando duramente per poter offrire uno spettacolo che possa essere magico, curato sotto ogni dettaglio per lasciare qualcosa a chi viene ad ascoltarmi. Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Solo quando mi esibisco davanti alle persone riesco ad essere completamente sincero con me stesso e con gli altri e con questo live così speciale voglio donarmi al 100%" ha spiegato il cantante.