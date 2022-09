La scaletta del concerto dei Tame Impala a Milano: l’ordine delle canzoni all’Ippodromo Snai San Siro Stasera, mercoledì 7 settembre, saliranno sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro i Tame Impala: qui la scaletta delle canzoni.

A cura di Vincenzo Nasto

Tame Impala 2020, foto di Matt Winkelmeyer per Getty Images

Stasera, mercoledì 7 settembre, arrivano in Italia da protagonisti all'Ippodromo Snai San Siro i Tame Impala. La band formata dal frontman Kevin Parker e accompagnato da Jay Watson, Dominic Simper, Julien Barbagallo e Cam Avery si esibirà davanti a migliaia di persone, in un recupero di una tappa del tour rinviata a causa del Covid. Ad aprire il concerto due rappresentanti della musica italiana: da una parte Giorgio Poi, dall'altra la formazione jazz-funk campana dei Nu Genea, formata da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. A sei anni di distanza dall'ultimo concerto in Italia, i Tame Impala saliranno sul palco alle ore 21 per esibirsi con il loro ultimo album: "The Slow Rush".

La scaletta del concerto all’Ippodromo Snai San Siro

Sul palco dell'Ippodromo Snai San Siro, la band australiana dei Tame Impala porterà principalmente il loro ultimo successo discografico, il disco pubblicato nel 2020 "The Slow Rush". Ecco la scaletta dei brani, non in ordine preciso.

One More Year

Borderline

Nangs

Disciples

Breathe Deeper

Posthumous Forgiveness

Elephant

Love/Paranoia

Apocalypse Dreams

Let It Happen

Feels Like We Only Go Backwards

Lost in Yesterday

Eventually

Runway, Houses, City, Clouds

New Person, Same Old Mistakes

The Less I Know the Better

One More Hour

Chi apre il concerto di Tame Impala a Milano stasera

A sei anni dall'ultima volta in Italia, l'organizzazione del Milano Summer Festival ha preparato una delle migliori opening degli ultimi mesi. Infatti, prima dell'ingresso alle ore 21 dei Tame Impala sul palco, il pubblico potrà assistere a due spettacoli. Il primo sarà Giorgio Poi, il cantautore novarese che lo scorso 3 dicembre ha pubblicato il suo ultimo album "Gommapiuma", con singoli del calibro di "I pomeriggi" e "Giorni Felici". In seguito, due protagonisti della scena jazz-funk italiana, ma con riferimenti chiari all'elettronica europea, ovvero i Nu Genea. Il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, dopo l'esordio con "Nuova napoli" nel 2018, sono ritornati la scorsa estate con il brillante "Bar Mediterraneo", pubblicato il 13 maggio.