La scaletta del concerto dei Negramaro a Verona 2023: l’ordine delle canzoni all’Arena Oggi, venerdì 22 settembre, i Negramaro si esibiscono all’Arena di Verona per la prima delle tre date del N20 Tour. Qui la possibile scaletta dei brani con cui si esibirà la band.

I Negramaro con Fabri Fibra (ph Andrea Bianchera)

Dopo i concerti di giugno alle Terme di Caracalla, quelli di luglio al teatro Greco di Siracusa e all'Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina ad agosto, i Negramaro tornano live per il N20 Tour con tre serate evento all'Arena di Verona che si terranno il 22, 23 e 24 settembre, con cui chiuderanno questa tournée con cui in questo 2023 hanno festeggiato i 20 anni di carriera di una delle rock band più longeve del Paese. La band composta da Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco ha voluto festeggiare con questi concerti speciali questa data importante, chiudendo in uno dei tempi della musica mondiale, quell'Arena che da nni, oltre a essere luogo di culto della Lirica mondiale, è uno spazio fondamentale anche per la musica pop. La band ci arriva forte dell'uscita di una nuova canzone, "Fino al giorno nuovo", singolo uscito lo scorso 15 settembre, che li vede accompagnati da Fabri Fibra, anticipando l'album che la band pubblicherà nel 2024.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Negramaro a Verona

Quest'ultimo appuntamento del 2023 con i fan porterà la band a ripercorrere la loro carriera, appunto, come fatto anche nelle date precedenti, quando hanno pescato dal vasto repertorio che ne caratterizza la discografia. Ci sarà spazio per la prima esecuzione in concerto dell'ultimo singolo che unisce le movenze rock della band alle barre rap di uno degli artisti che hanno segnato la musica italiana di questi utlimi anni. Ci sarà spazio, però, anche per i successi maggiori della band, da "Nuvole e lenzuola" a "Estate", passando per "L'immenso", "Mentre tutto scorre", "parlami d'amore" e la cover di "Meraviglioso": "Torniamo all’Arena di Verona portando con noi il ricordo della nostra prima volta lì nel 2007, la prima rock band italiana ad entrare in quel teatro di pietra sacro. Tante lune piene sono passate sopra quel cielo e nelle nostre vite, ma quelle che ci aspettano, da domani, per tre notti, sapranno regalarci l’atmosfera di futuro, di nuovo giorno!" ha scritto la band su Instagram. La scaletta dovrebbe ripercorrere quella presentata a Galatina e che vi mostriamo.