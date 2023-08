La scaletta del concerto dei Negramaro a Lecce: l’ordine delle canzoni del N20 BACK HOME Oggi, sabato 12 agosto, i Negramaro si esibiscono all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE). Qui la possibile scaletta dei brani con cui si esibirà la band.

Stasera si terrà l’evento speciale N20 BACK HOME, la grande festa che i Negramaro hanno organizzato per festeggiare i propri 20 anni di carriera all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE). Un concerto che vedrà la band capitanata da Giuliano Sangiorgi affiancata da tanti colleghi che duetteranno con loro: Samuel, Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete, Aiello e i primi ballerini del Teatro Alla Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko saliranno sul palco di Lecce dove duetteranno con la band dando vita, però, anche "performance inedite e spettacolari, per ripercorrere la storia del gruppo e vivere così un’esperienza indimenticabile, che andrà ben oltre il concerto", come si legge nella nota stampa.

Sangiorgi ha ricordato l'inizio della loro carriera, quella cameretta da cui tutto è partito in una lettera al Nuovo Quotidiano di Puglia: "Da lì – scrive nella lettera – abbiamo iniziato a credere seriamente che quelle pareti non ci fossero intorno a noi; abbiamo così iniziato a volare, dimenticandoci che altro non eravamo se non dei ragazzini qualunque. Ad ogni canzone scritta, quella cantina in cui provavamo solo noi si allargava sempre di più".

La scaletta con le canzoni del concerto dei Negramaro a Lecce

I Negramaro, quindi, tornano a casa dopo i concerti sold out alle Terme di Caracalla a Roma del 13, 14 e 16 giugno e al Teatro Greco di Siracusa del 19, 21 e 22 luglio, e prima di chiudersi con i tre concerti previsti all’Arena di Verona per il 22, 23 e 24 settembre. La band suonerà sicuramente alcuni tra i successi che hanno caratterizzato questi 20 anni di successi, quindi ci saranno sicuramente brani come Nuvole e lenzuola, Solo tre minuti, Estate, Mentre tutto scorre, La prima volta, L'immenso, Parlami d'amore, così come non potrà mancare "Diamanti" – la canzone scritta da Giuliano Sangiorgi assieme a Elisa e Jovanotti – o il successo di "Meraviglioso". Non essendo stata resa pubblica la scaletta ufficiale, resta comunque qualche sorpresa, come quelle dei duetti, che saranno svelati "in diretta" sul palco.

Magellano Concerti, che organizza l'evento, ha pubblicato anche le indicazioni per quanto riguarda i parcheggi e gli orari d'apertura dei cancelli: "I parcheggi sabato 12 agosto saranno disponibili dalle ore 12:00. L’apertura dei cancelli per il pubblico è prevista alle ore 16:30, mentre lo show inizierà alle ore 21:00".