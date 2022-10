La scaletta del concerto dei Muse all’Alcatraz di Milano: l’ordine delle canzoni Saliranno sul palco dell’Alcatraz di Milano nelle prossime ore i Muse per il “Will of the People World Tour”: qui la scaletta e l’orario del concerto.

A cura di Vincenzo Nasto

Muse 2022, foto di Andreas Rentz per Getty Images

Mancano solo poche ore all'arrivo all'Alcatraz di Milano dei Muse: la band di Matt Bellamy si esibirà in una delle 7 date del loro "Will of the People World Tour". La grande attesa per il ritorno in Italia della band, che era stata headliner al Firenze Rocks lo scorso 17 giugno, ha irrimediabilmente registrato il tutto esaurito: i fan potranno saziare la propria curiosità ascoltando alcuni dei brani più famosi della storia della band britannica come "Upraising" o "Starlight". La scaletta sicuramente includerà alcuni brani del nuovo album "Will of the people", pubblicato il 26 agosto, a distanza di quattro anni dall’ultimo lavoro "The Simulation Theory". Il concerto milanese dei Muse inizierà alle ore 21:00. Questa data anticiperà il grande ritorno dei Muse nel 2023, quando saranno protagonisti allo Stadio Olimpico e a San Siro nel mese di luglio.

La scaletta del concerto dei Muse a Milano

Un album, "Will of the People", che come ha raccontato il frontman Matt Bellamy, ha impegnato i due anni di pandemia della band, tra Los Angeles e Londra, sotto la direzione artistica del batterista Dominic Howard. A due mesi di distanza dalla pubblicazione, i Muse saliranno sul palco dell'Alcatraz di Milano con una scaletta particolarmente piena: sarà possibile ascoltare il brano "Histerya" dell'album "Absolution" del 2004, ma anche "Starlight", contenuto in "Black Holes and Revelations" del 2006. Ecco la scaletta delle canzoni dei Muse per il concerto all'Alcatraz di Milano, non in ordine d'uscita.