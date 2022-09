Biglietti concerto Muse a Milano e Roma a luglio 2023: prezzi e dove acquistarli Dopo l’Alcatraz a ottobre, i Muse ritorneranno in Italia nell’estate 2023 allo Stadio Olimpico e al San Siro: qui i costi dei biglietti e dove acquistarli.

A cura di Vincenzo Nasto

Muse 2022, foto di Comunicato Stampa

L'estate 2023 sarà ricca di protagonisti internazionali per l'Italia, che vedrà arrivare a luglio i Muse. La band ha annunciato due date, rispettivamente a Roma e Milano, in cui si esibirà allo Stadio Olimpico e poi a San Siro. Nella capitale, la band britannica suonerà il prossimo 18 luglio, per poi volare a Milano nei giorni successivi, per poi esibirsi il 22. Le due date faranno parte dell'incredibile tour internazionale "Will Of The People World Tour 2023", che con largo anticipo ha già registrato alcuni sold-out. I fan italiani sono in attesa dei prossimi giorni, quando il 14 e il 15 settembre ci sarà la prevendita dei biglietti, mentre si aprirà la vendita libera al pubblico solo venerdì 16 settembre.

Quanto costano i biglietti per il tour dei Muse a luglio 2023

Per assistere alle due date in Italia dei Muse per il "Will Of The People World Tour 2023", bisognerà aspettare poche ore e poi approfittare del periodo di prevendita che durerà il 14 e il 15 settembre. Ad accompagnare la band sul palco ci saranno anche i Royal Blood, che renderanno ancora più affascinanti i due concerti dei Muse in Italia. Qui il prezzo dei biglietti per le due date:

18 LUGLIO 2023 – ROMA – STADIO OLIMPICO

Tribuna Monte Mario Centrale € 85,00 + diritti di prevendita

Tribuna Monte Mario € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi) € 70,00 + diritti di prevendita

Distinti Nord Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Distinti Sud Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Curva Nord Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

Curva Sud Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

22 LUGLIO 2023 – MILANO – STADIO SAN SIRO

1° anello rosso numerato: € 85,00 + diritti di prevendita

2° anello rosso numerato: € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi): € 75,00 + diritti di prevendita

1° anello verde numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

1° anello blu numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

2° anello verde numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

2° anello blu numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

3° anello rosso numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

3° anello verde numerato: € 40,00 + diritti di prevendita

3° anello blu numerato: € 40,00 + diritti di prevendita

Dove acquistare i biglietti per il concerto a Roma e a Milano

Ma dove sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita? Mercoledì 14 settembre, dalle ore 10, i biglietti per i concerti di Roma e Milano dei Muse per il "Will Of The People World Tour 2023" saranno acquistabili su TicketMaster, mentre nelle 24 ore successive si aggiungerà la piattaforma My Live Nation, a cui si potrà accedere tramite iscrizione, su Ticketone dalle ore 10 del 15 settembre. Infine la vendita generale si aprirà alle ore 10 del 16 settembre, quando i biglietti saranno disponibili su TicketMaster, Ticketone e Vivaticket.