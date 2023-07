La scaletta del concerto dei Black Eyed Peas a Torino 2023: l’ordine delle canzoni al Sonic Park Oggi, giovedì 13 luglio, i Black Eyed Peas si esibiscono al Sonic Park di Nichelino (To). Qui la possibile scaletta dei brani con cui si esibirà la band.

A cura di Redazione Music

I Black Eyed Peas

Comincia questa sera da Nichelino (To) per il Sonic Park Stupinigi il mini tour italiano dei Black Eyed Peas, che prevede quattro date totali, con quella del 14 luglio al Summer Vibez di Ferrara prima di tornare ad agosto, il 13 all'Oversound Music Festival di Lecce e il 14 al Red Valley Festival di Olbia. La band è stata ospite speciale dell'ultimo Festival di Sanremo, anche grazie al successo di "Simply The Best" assieme a Anita ed El Alfa che li ha portati anche nella top 10 dell’Airplay radiofonico in Italia. Un ritorno importante quello della band attualmente formata da apl.de.ap, will.i.am e Taboo, e in cui fino al 2017 era protagonista anche Fergie. I BEP hanno segnato il mondo musicale degli anni 90/2000, conquistando 6 Grammy Awards e vendendo circa 35 milioni di album in tutto il mondo, mescolando elettronica, pop e hip hop.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Black Eyed Peas a Torino 2023

La band ha pubblicato album importanti come "Let’s Get It Started", "I Gotta Feeling", ma anche il più recente "Translation" certificato platino in Italia e pieno di collaborazioni con artisti del calibro di J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga. L'ultimo album è "Elevation" da cui sono stati estratti canzoni come “Don't You Worry” feat Shakira e David Guetta, certificato platino in Italia e Top 3 dell'Airplay radiofonico oltre a Simply the Best e Bailar Contigo feat Daddy Yankee. La scaletta non è ancora certa, di sicuro canteranno alcune delle loro hit, senza farsi mancare brani tratti dagli ultimi album. Ad aprire il concerto ci saranno i Motel Connection. Qua sotto la tracklist del concerto al Mallorca festival