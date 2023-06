La scaletta del concerto di Mr Rain a Roma: l’ordine delle canzoni del tour 2023 Stasera, martedì 27 giugno, Mr Rain si esibisce a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, dalle ore 21. Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni con cui si potrebbe esibire, già visti nel suo concerto ad aprile a Torino.

A cura di Vincenzo Nasto

Mr.Rain 2023, foto di Comunicato Stampa

Stasera, martedì 27 giugno, Mr Rain aprirà a Roma il suo Supereroi Summer Tour, dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, con un concerto tutto esaurito. Un tour estivo con oltre 20 date previste in tutt'Italia e che terminerà il 18 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Dopo il grande successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo 2023 con il singolo Supereroi, classificatosi al terzo posto finale, il cantante di Desenzano sul Garda porterà sui palchi estivi non solo la hit sanremese. Solo negli ultimi mesi infatti, Mr Rain è stato protagonista della collaborazione con Sangiovanni in La fine del mondo, ma anche in Per sempre ci sarò, brano contenuto nella colonna sonora italiana del film Disney Elemental. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Mr Rain all'Auditorium Parco della Musica di Roma nella sua prima data del tour 2023, già visti nel suo concerto ad aprile a Torino.

La scaletta con le canzoni del concerto di Mr Rain

