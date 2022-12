La cerimonia d’ingresso di Jin al servizio di leva: il taglio dei capelli e la foto con i BTS Sono arrivate le prime immagini della cerimonia di arruolamento di Jin dei BTS al servizio di leva militare: la foto con i BTS e il video del taglio di capelli.

A cura di Vincenzo Nasto

I BTS e Jin 2022, foto di Wevers

Dopo mesi, anni di comunicazione rinviate, nelle scorse ore Jin è stato salutato dai suoi compagni di lungo viaggio dei BTS, perché inizierà il suo servizio di leva militare. Una foto di gruppo per sancire il momento in cui il primo membro, Jin, ad aver compiuto 30 anni, dovrà iniziare il percorso militare per almeno 18 mesi. Nelle settimane precedenti, sia lui che la Hybe avevano sottolineato come fosse importante non influenzare in alcun modo la sua presenza al campo d'addestramento di Yeon-cheon, in Corea del Sud. Proprio per questo motivo la sua cerimonia di ingresso militare era stata riservata solo alle famiglie e ai componenti della band.

La testa rasata e la sicurezza per la cerimonia d'ingresso

L'immagine che ha più attirato le attenzioni dei fan negli scorsi giorni, l'ha pubblicata proprio Jin sulla piattaforma Weverse, dopo aver dato un taglio alla sua chioma: "(Il taglio) è più carino di quanto mi aspettassi". Irriconoscibile con i capelli rasati, la foto era stata ripresa dall'account Twitter dei BTS che avevano scritto: "Il nostro Jin! Torna sano e salvo! Ti amiamo!". Poi il messaggio dell'agenzia Hybe a rendere ufficiale il giorno di insediamento, con una piccola postilla: "Si prega di notare che non terremo alcun tipo di evento ufficiale il giorno del suo reclutamento. L'evento è un momento che deve essere osservato solo dal personale militare e dalle loro famiglie". Nel frattempo, la polizia di Yeon-cheon si era preparata con un dispiegamento di forze all'arrivo dell'Army dei BTS, con alcune chiusure stradali e la presenza sul posto di ambulanze in caso di sovraffollamento.

La foto con i BTS

Poi la cerimonia. Secondo quando riferisce il Business Daily, erano presenti 200 soldati all'evento, con uno striscione all'entrata che recitava: "Benvenuto all'arruolamento di Kim Seok-jin e di tutti i soldati", affisso dai fan dei BTS. Una cerimonia che si è conclusa con una foto di rito del gruppo intero, e con gli altri membri che hanno cercato di togliere il cappello a Jin, facendogli mostrare la sua testa rasata. Adesso Jin trascorrerà cinque settimane nell'addestramento militare di base alla base di Yeon-cheon. Successivamente, al cantante verrà assegnato un ruolo come soldato in servizio attivo nell'esercito, dove dovrà prestare servizio per 18 mesi. Si attende quindi che Jin rientrerà dal servizio verso la metà del 2024. Il prossimo invece a dover prestare servizio sarà Suga, che compirà 30 anni il prossimo 9 marzo 2023.