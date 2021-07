Il rapporto tra i BTS e Ed Sheeran, tra Permission to dance e la presentazione al Fallon Show In una delle trasmissioni americane più autorevoli del mondo dello spettacolo, ancora ospiti i BTS, che al “Tonight show starring Jimmy Fallon”, raccontano il loro rapporto con Ed Sheeran, co-autore del brano “Permission to dance”, e ricordano i primi momenti della formazione della band in una foto del 2013.

A cura di Vincenzo Nasto

BTS ospiti di Jimmy Fallon (Photo by: Andrew Lipovsky/NBC)

Nel regno di Jimmy Fallon è andata in scena stanotte "Permission to dance". Il brano dei BTS è stata l'occasione per il gruppo sud-coreano di esibirsi durante la trasmissione televisiva, dopo una lunga intervista in cui Fallon ha deciso di raccogliere le testimonianze della band sul loro rapporto con Ed Sheeran, uno dei co-autori del brano, ma anche di rivolgere uno sguardo al passato, mostrando una foto datata 2013, con il gruppo intero in concerto. Ma non è finita qui, perché se "Permission to dance" ha occupato la puntata di ieri, stasera sarà il momento di "Butter", con una nuova coreografia preparata dal gruppo per l'occasione: durante l'intervista di Fallon, il conduttore ha cercato di raccogliere le sensazioni del gruppo sul brano. Il risultato? Tutti quanti erano convinti del successo del singolo, anche grazie alla nuova estetica pastello del video ufficiale.

Il rapporto tra i BTS e Ed Sheeran

Uno dei palchi televisivi più importanti degli Stati Uniti è stato selvaggiamente cavalcato dai BTS nelle scorse ore, in una delle due puntate del "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" dedicate al gruppo sud-coreano. Durante la trasmissione, la band composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook è stata prima intervistata dal presentatore, che si è voluto soffermare su due degli elementi principali del singolo con cui il gruppo si è esibito: "Permission to dance". Dapprima Fallon ha chiesto del rapporto tra la band e la star internazionale Ed Sheeran, co-autore del brano, con il frontman RM che ha prima affermato che il singolo è un regalo del cantante stesso, per poi confermare di non essersi mai incontrati: "Non possiamo credere di non averlo ancora incontrato. Questo è il secondo progetto con lui, ma noi non l'abbiamo ancora incontrato".

Una foto di un concerto del 2013

Il gruppo ha confermato, anticipando i sospetti del web, che sono state preparate più coreografie che verranno pubblicate su Youtube, lasciando ai fan la possibilità di sfidarsi su piattaforme come Instagram e TikTok, a colpi di ballo. Poi il presentatore ha toccato il discorso live, con il gruppo che non si sente ancora pronto per potersi esibire dal vivo, soprattutto perché stanno cercando di creare qualcosa di esplosivo per il loro prossimo tour. L'argomento concerto diventa anche un momento amarcord per la band, che viene ripresa mentre sugli schermi passano le immagini di un concerto del 2013, uno dei primi dopo la fondazione della band, con alcuni membri che si emozionano e altri che confessano il proprio imbarazzo per il cambiamento: "In realtà pensiamo di essere diventati molto più belli". Stasera sarà il momento di "Butter", per la seconda parte dell'ospitata dei BTS al "Tonight Show Starring Jimmy Fallon": il brano ha ormai superato i 450 milioni di visualizzazioni su Youtube, diventando uno dei successi più virali degli ultimi mesi.