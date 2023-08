Kolors e Angelina Mango: estate dei record per Italodisco e Ci pensiamo domani Italodisco e Ci pensiamo domani hannos egnato un record sia per i The Kolors che per Angelina Mango.

A cura di Redazione Music

È un'estate dei sogni sia per i The Kolors che per Angelina Mango, che con i due ultimi singoli hanno battuto ogni record personale di ascolti su Spotify. Sia la band capitanata da Stash che la finalista di Amici di Maria De Filippi, infatti, possono festeggiare un'estate dei record, ma se per Mango era ipotizzabile, per la band ex vincitrice del talent di De Filippi era meno ipotizzabile. A questi due nomi, ovviamente, possiamo anche aggiungere Annalisa che potrebbe a breve raggiungere, con "Mon amour", il suo brano più streammato sulla piattaforma di streaming, dopo aver raggiunto un piccolo record, diventando, come segnala la pagina It Parade su Twitter l'artista a raggiungere i 50 milioni di ascolti più velocemente.

Il successo di Italodisco dei Kolors

Ci hanno messo qualche settimana ma alla fine i The Kolors sono riusciti a scalzare Pensare Male, la hit estiva del 2019 con Elodie, dalla testa della classifica delle loro canzoni più ascoltate. Italodisco, infatti, canzone che può vantare una posizione di spicco tra i tormentone del 2023, ha raggiunto i 39 milioni di stream, superando i 38.8 milioni della canzone con Elodie, andando dritti verso i 40 milioni. La canzone ha avuto un successo enorme, arrivando alle classifiche anche di altri Paesi europei come hanno spiegato anche in un'intervista a Fanpage.it: "Stiamo molto bene, siamo entrati nella top 20 radio in Svizzera, in Germania, quindi stiamo facendo le interviste registrate, e i lanci delle radio, cose che non ci saremmo mai aspettati".

Il record di Ci pensiamo domani di Mango

Bene anche per Angelina, che da tempo sa che la sua "Ci pensiamo domani" è di gran lunga la sua canzone più ascoltata, riuscendo a entrare nella gara dei tormentoni estivi. Non è un caso che ancora oggi, a 14 settimane dall'uscita, è nella top 10 della classifica FIMI dei singoli più ascoltati – comandata anche questa settimana da Italodisco -, anzi questa settimana è salita di una posizione, passando dalla nona all'ottava posizione, a cui si aggiunge la ventunesima posizione nell'airplay radiofonico, in salita rispetto alla settimana precedente. Intanto si prepara alla prima data del tour che partirà il prossimo 12 opttobre dal Duel Beat di Napoli.