Kanye West: “Mi piace Hitler, ha fatto cose buone”, Twitter sospende il suo account Le sempre più frequenti posizioni antisemite assunte da Kanye West hanno convinto Twitter a bloccare il suo account. Nell’ultima intervista aveva detto: “Mi piace Hitler, tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore”.

A cura di Stefania Rocco

Kanye West, anche noto con il nome “Ye” così come ha scelto recentemente di farsi chiamare, finisce di nuovo nella bufera. In una recente intervista rilasciata al cospirazionista Alex Jones, l’ex marito di Kim Kardashian si è lasciato andare a una serie di dichiarazioni pericolose che, tuttavia, non sorprenderebbero quanti gli stanno vicino. “Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti”, ha dichiarato Werst nella sua intervista, per poi aggiungere: “Hitler hinventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono. Mi piace Hitler”. Parole gravissime che allargano i confini della tempesta che si è abbattuta sul rapper per le sempre più frequenti posizioni antisemite assunte.

Twitter sospende l’account di Kanye West

A intervenire a censura delle pericolose dichiarazioni di West non sono stati solo i marchi con i quali West ha collaborato fino a oggi e che hanno scelto di prendere le distanze dal rapper. Anche Twitter, solo poche ore fa, ha deciso di sospendere l’account dell’artista dopo l’ondata di provocazioni cominciate a partire dall’inizio di ottobre, come quando in occasione della sua sfilata di moda a Parigi, West è salito in passerella sfoggiando una t-shirt con la frase “White Lives Matter”. In seguito, aveva pubblicato su Instagram il testo di una conversazione privata con Sean “Diddy” Combs, affermando che quest’ultimo fosse “controllato dagli ebrei”. Un post che ha spinto Instagram a limitare l’account di West. Qualche ora fa, invece, è arrivata la sospensione del suo account su Twitter. Per il momento, sono stati i marchi Adidas e Balenciaga.

Kanye West e l’ossessione per Hitler

La CNN ha raggiunto diversi ex collaboratori di Kanye West per capire se esistessero precedenti sovrapponibili ai recenti episodi. Un ex dirigente di una delle aziende di West ha dichiarato che il rapper avrebbe una vera e propria ossessione per Hitler: “Lodava Hitler dicendo che era incredibile fosse riuscito ad accumulare così tanto potere. Parlava di tutte le grandi cose che lui e il partito nazista hanno fatto per il popolo tedesco”. L’uomo sostiene che West abbia ammesso apertamente di avere letto “Mein Kampf”, per poi esprimere la sua ammirazione nei confronti dei nazisti e del loro uso della propaganda. Van Lathan Jr, ex collaboratore di TMZ, ha riferito alla CNN di non essere rimasto sorpreso dalle recenti dichiarazioni di West. Avrebbe detto qualcosa di molto simile anche nel corso di una vecchia intervista rilasciata a TMZ che, tuttavia, avrebbe deciso di censurare le frasi in questione tagliandole dall'intervista.