Jovanotti racconta la paura di Morandi per Sanremo: “È stata una notte di mani nei capelli” Jovanotti ha raccontato sui social i momenti di panico vissuti al telefono con Morandi a seguito della pubblicazione di alcuni secondi della canzone di Sanremo.

A cura di Redazione Music

Dopo la paura dell'esclusione, la nota Rai che confermava la presenza di Morandi al prossimo Festival di Sanremo e le scuse dello stesso cantante di Monghidoro, anche Jovanotti, autore del testo di "Apri tutte le porte" ha raccontato i momenti di panico seguiti alla pubblicazione sui social di un pezzo della canone con cui Morandi tornerà al Festival di Sanremo in gara tra i Big e non come ospite. Il cantante aveva postato per sbaglio, sui social, un video in cui si mostrava allegro assieme al produttore tedesco Mousse T ma non aveva tolto l'audio e così il pubblico ha potuto ascoltare qualche secondo della canzone con cui calcherà il palco dell'Ariston. Meno di 24 ore dopo, però, la rai ha confermato la presenza del cantante, che non è stato squalificato perché vittima di un errore tecnico.

La chiamata di Morandi a Jovanotti

Sono state ore concitate per Morandi e qualcosa la racconta proprio Jovanotti, che su Instagram posta una foto che li vede insieme e spiega la chiamata che il cantante gli ha fatto per raccontargli il "casino" che aveva fatto: "Quando ieri mattina ho visto il nome di @morandi_official illuminarsi nel cellulare ho risposto e una voce cavernosa mi ha detto ‘lorenzo siamo nei guai, credo di aver fatto un casino, mi sono sbagliato, ho questa mano che quando uso il cellulare confonde i tasti…' E niente, il resto molti di voi lo avranno letto in giro. Comunque dopo una giornata e una notte di mani nei capelli la cosa si è risolta nel migliore dei modi. È stato un incidente, a @sanremorai Gianni c’è!!!! oggi abbiamo consegnato il pezzo #apritutteleporte alla casa discografica, prodotto dal grande @mousstigram che ha dato un sound fantastico e Mr. Morandi lo ha cantato come sa fare lui. Tutti i musicisti coinvolti sono eccezionali e felici di suonare per una leggenda. Gianni nel 2022 festeggia 60 anni dal suo debutto e 50 dal suo primo #sanremo ma sarà comunque una fantastica prima volta!".

Morandi non squalificato da Sanremo 2022

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. La Rai ha perdonato questo errore di Morandi spiegando che è successo tutto a causa dell'incidente alle mani che il cantante ha avuto a inizio anno, costringendolo a portare un tutore che avrebbe causato la pubblicazione involontaria: "Si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra – si legge nella nota ufficiale della Rai -. (…) L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente"