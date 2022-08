Jovanotti chiama a sorpresa sul palco Paola e Chiara per cantare insieme Vamos a bailar A sorpresa sul palco del Jova Beach Party Lorenzo Cherubini alias Jovanotti ha chiamato Paola e Chiara, il duo che fece scatenare gli italiani ad inizio anni 2000: hanno cantato insieme all’artista Vamos a bailar.

A cura di Gaia Martino

Oggi è il giorno del Jova Beach Party al Lido di Fermo e dopo la vicenda sull'ispezione nei cantieri del concerto, chiarita anche dallo stesso Lorenzo Cherubini, l'artista ha regalato al suo pubblico una serata indimenticabile. Tra le sorprese anche quella che nessuno avrebbe mai immaginato: sul palco Jovanotti ha chiamato Paola e Chiara, pronte a cantare insieme a lui Vamos a bailar.

C'è una sorpresa che per me è molto importante. Sono sicuro di condividere con voi un momento molto bello, sono contento, è una cosa mitica. Stasera è il momento di una reunion, loro non cantano insieme le loro canzoni da tanti anni, più di 10. Da più di 10 anni che non si incontrano sul palco per cantare insieme le loro hit. Sono una realtà importante, partiamo con il pezzo.

Dopo la presentazione, il protagonista del Jova Beach Party ha così chiamato sul palco le due icone della musica italiana pop degli inizi anni 2000 per cantare insieme a loro la hit che ancora oggi fa ballare tutti. La moglie Francesca Valiani ha reso pubblico il video del momento indimenticabile per i presenti che ora è virale su Twitter.

La reunion a inizio luglio con Max Pezzali

Erano passati 25 anni dalla partecipazione e dalla vittoria come Nuove proposte a Sanremo con Amici come prima. Paola e Chiara dopo il dj set a sorpresa in un negozio di Milano, sono tornate insieme su un palco, grazie a Max Pezzali. Ad inizio luglio durante il concerto degli 883 a Bibione si sono esibite insieme, e dopo l'episodio di questa sera al Jova Beach Party tutti si chiedono quando arriverà l'annuncio di un loro nuovo singolo estivo, evento che tutti attenderebbero con grande gioia. Nell'ottica di una reunion però la possibilità per ora sarebbe minima: nel 2020 insieme a Che tempo che fa raccontarono che la decisione di separarsi era stata presa di comune accordo, per prendere due strade artistiche differenti.