La reunion nostalgica di Paola e Chiara: da coriste degli 883 al palco di Max Pezzali 25 anni dopo

Paola e Chiara 2003–2022

Sono passati 25 anni dalla partecipazione e dalla vittoria come Nuove Proposte al Festival di Sanremo con "Amici come prima" e nove dal loro ultimo album: Paola e Chiara (Iezzi) si sono riprese il palco, questa volta grazie a Max Pezzali. Il loro arrivo sulla scena a Bibione, durante il concerto dell'ex 883 restituisce una pagina nostalgica sui primi anni 2000 della musica pop italiana, ma riapre anche un discorso per il futuro, dopo le apparizioni insieme delle scorse settimane. Il chiacchiericcio su un possibile ritorno nelle scene musicali da parte di Paola e Chiara era cominciato già qualche settimana fa, quando la prima, impegnata in un dj set a Milano, era stata raggiunta dalla sorella, con cui avevano cantato alcune delle canzoni più famose del loro repertorio: da "Festival" a "Vamos a Bailar".

La data zero del tour estivo di Max Pezzali, celebrata a Bibione nelle scorse ore, ci racconta anche del ritorno di una pagina del pop italiano dei primi anni 2000: la coppia di sorelle Paola e Chiara Iezzi. Tra i fenomeni musicali dei primi anni 2000 con "Festival" e "Vamos a Bailar", le due cantanti, a nove anni dall'ultimo progetto musicale, sono risalite su un palco per celebrare un periodo della musica italiana, anche grazie al rapporto con l'ex 883. Infatti, le due sorelle avevano cominciato la loro carriera musicale come coriste della formazione, per poi diventare una coppia musicale in grado di vendere centinaia di migliaia di copie. Ma se tutto questo non finisse qui? Se il palco di Bibione non fosse una celebrazione solamente del passato, ma anche un messaggio per i prossimi mesi? Solo alcune settimane fa, Paola Iezzi era stata protagonista dell'apertura di un negozio a Milano, a cui aveva partecipato con un dj set: l'occasione non era sfuggita a sua sorella, che dopo averla raggiunta sulle note di "Festival", ha cantato e ballato con lei la hit del 2002.

Siamo a pochi giorni dall'annuncio di un loro nuovo singolo estivo? Nell'ottica di una reunion, rimangono ancora basse le possibilità, soprattutto dopo l'intervista rilasciata a gennaio 2020 dalle due cantanti, ospiti di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Una scelta principalmente di Chiara, lanciata nel mondo della recitazione, una decisione approvata anche da Paola: "Sì ci siamo divise ma è tutto ok, quello è lavoro. Siamo una famiglia e questo conta più di tutto. Non siamo solo state colleghe, siamo sorelle e lo saremo per sempre. Era una scelta presa di comune accordo". L'ultimo album del gruppo, uscito nel 2013, si intitola "Giungla", un disco che ha segnato la fine del gruppo e forse l'ultimo messaggio, lanciato nel vento, di un momento della pop music italiana che raccontava la leggerezza di quegli anni. Nel 2023, il loro ultimo progetto compirà 10 anni, e c'è chi già preme per un invito a Sanremo da parte di Amadeus.