Paola e Chiara Iezzi scatenate, ballano e cantano Vamos a bailar nove anni dopo la separazione Paola e Chiara Iezzi, le sorelle milanesi star del pop italiano degli inizi anni 2000, hanno regalato ai presenti all’inaugurazione di un nuovo negozio a Milano un’esibizione sulle note di Vamos a Bailar nove anni dopo la separazione.

A cura di Gaia Martino

Paola e Chiara Iezzi del duo musicale "Paola e Chiara" hanno regalato per la prima volta dopo la separazione definitiva nel 2013 una performance dal vivo sulle note della loro hit Vamos a bailar. Paola Iezzi oggi è anche un'affermata dj, si stava esibendo a Milano all'inaugurazione di un nuovo negozio quando a sorpresa è arrivata la sorella Chiara che si è avvicinata alla console per ballare e cantare insieme. L'iconica coreografia di Vamos a Bailar, poi è stato il turno di Festival: i presenti all'evento hanno ripreso le due sorelle milanesi e su Instagram hanno reso virale il momento.

Paola e Chiara cantano di nuovo insieme Vamos a Bailar

Hanno scatenato i presenti all'inaugurazione di un nuovo negozio a Milano, Baulificio Italiano: Paola Iezzi era la deejay dell'evento, nessuno immaginava che sarebbe arrivata a sorpresa la sua ex spalla destra di successi, Chiara. Le due sorelle, star del pop italiano degli inizi anni 2000, hanno cantato e ballato insieme le loro hit di successo avanti la folla quasi commossa, e divertita. Vamos a bailar, Festival e Viva el amor: il momento è stato ripreso dai presenti e condiviso sui social, anche dalle protagoniste del dj set.

Perché Paola e Chiara si sono separate nel 2013

Dopo anni di successi, le due star milanesi decisero di sciogliersi. Era il 2013 e le sorelle Iezzi non si separarono soltanto professionalmente, circolarono le voci di un forte litigio che le aveva allontanate ma non rivelarono mai i motivi. Poi nel 2020 Paola fu ospite di Vieni da me, show di Caterina Balivo, e raccontò del riavvicinamento: avevano fatto pace ma il cambiamento delle loro vite non gli ha mai più permesso di tornare ad essere un duo.

Leggi anche Paola Di Benedetto e Rkomi insieme sui social, la prima foto di coppia è con Fedez e Chiara Ferragni