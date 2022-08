Johnny Depp agli MTV VMA 2022: “Avevo bisogno di lavorare” Johnny Depp è apparso sul palco degli MTV Video Music Awards 2022. Il viso dell’attore è stato proiettato sulla mascotte dell’evento, l’Uomo della Luna.

A cura di Stefania Rocco

Johnny Depp è comparso sul palco degli MTV Video Music Awards 2022. A qualche mese dalla vittoria in tribunale contro la ex moglie Amber Heard, il divo ha accetto di essere tra le star della serata. Un’apparizione virtuale quella di Depp, il cui viso è stato proiettato sulla visiera della tuta spaziale della mascotte dell’evento, l’Uomo della Luna.

Johnny Depp Moon Person agli MTV VMA 2022

Fluttuando sul palco del Prudential Center di Newark, nel New Jersey, tra un’interruzione pubblicitaria e l’altra, l’attore ha ironizzato circa i motivi della sua partecipazione all’evento che ha visto trionfare i Maneskin nella categoria “Best Alternative”. “Hey, sai una cosa? Avevo bisogno di lavorare”, ha scherzato Depp in apertura della cerimonia tra gli applausi del pubblico. Si è quindi detto disponibile per “compleanni, bar mitzvah, bat mitzvah, matrimoni e qualsiasi cosa vi serva. Qualsiasi cosa”. “Oh, e sono anche in dentista”, ha aggiunto al rientro di un’altra interruzione pubblicitaria. Nessun riferimentro alla nota vicenda processuale che le ha visto scontrarsi in tribunale con la ex moglie.

La prima apparizione pubblica di Depp dopo la causa contro Amber Heard

Quella agli MTV Video Music Awards 2022 è la prima apparizione di Johnny Depp a un evento pubblico di tale portata dalla vittoria in tribunale a Fairfax contro la ex moglie Amber Heard. L'attrice, che ha assunto un nuovo team di legali, ha già annunciato di avere fatto ricorso in appello affinché la questione sia riesaminata. Depp, proiettato digitalmente sulla faccia dell’Uomo della Luna, è comparso per la prima volta sul palco subito dopo la performance di apertura di Lizzo che si è esibita nella canzone “2 Be Loved (Am I Ready)”. Nessuna interazione con gli ospiti presenti all'evento. Qualche secondo della sua performance agli MTV VMA 2022 è stato condiviso sull'account Instagram dell'attore.